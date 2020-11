Van Quickenborne vraagt uitleg aan parket over vrijlating aanvallers Elsene

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) heeft het parket om uitleg gevraagd over de vrijlating van de aanvallers op politiemensen bij een coronacontrole in Elsene. Hij vewacht zondag een antwoord, zo zei hij in De Zevende Dag (Eén). De feiten zelf omschreef hij als 'schandalig': "De politie doet hard zijn best om de coronamaatregelen te handhaven, ook in Brussel", zei hij.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne