Van Quickenborne vraagt Staatsveiligheid Moslimexecutieve door te lichten

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) stelt de organisatie opnieuw in gebreke. Dat maakte Van Quickenborne woensdagavond bekend in 'Pano'. De Moslimexecutieve is het orgaan dat alle moslims in ons land moet vertegenwoordigen, maar baadt al langer in een sfeer van controverse.

Van Quickenborne uitte al eerder kritiek op de top van de Moslimexecutieve. 'Gewoon verder doen met dezelfde mensen op dezelfde manier, dat zal geen oplossing brengen', zei de minister in 'Pano'. 'Het is heel moeilijk werken met hen. Ik merk een gebrek aan professionalisme, een gebrek aan transparantie, en elke vorm van vernieuwing wordt geschuwd.' Daarom neemt de minister nu juridische stappen en stelt hij de Moslimexecutieve opnieuw in gebreke. Dat deed hij ook begin juli al. 'We hebben dat nu een tweede keer gedaan, op maandag 4 oktober, en ik heb daarbij aan de Staatsveiligheid nu ook uitdrukkelijk gevraagd om een doorlichting te doen van de Executieve', zegt hij. Specifiek wil de minister dat buitenlandse inmenging bij de organisatie wordt onderzocht. 'Er zijn rapporten uit ons land, maar ook uit het buitenland, waaruit blijkt dat organisaties als Diyanet en de Rassemblement des Musulmans de Belgique vehikels zijn voor buitenlandse overheden die de greep houden op de moslimgemeenschap.'