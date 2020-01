Voor Open Vld-Kamerlid Vincent Van Quickenborne is de uitgelekte voorlopige nota van informateurs Joachim Coens en Georges-Louis Bouchez een "goeie basis" voor regeringsonderhandelingen. Kristof Calvo denkt dat de info van de uitgelekte nota niet helemaal klopt.

Woensdagavond laat lekte in verschillende kranten een voorlopige nota uit van informateurs Georges-Louis Bouchez en Joachim Coens. Daarin lijken de partijvoorzitters van respectievelijk CD&V en MR terug te grijpen naar de recepten van de regering-Michel, wat dan weer niet helemaal naar de zin zou zijn van de linkse partijen en Open Vld.

Voor Open Vld-Kamerlid Vincent Van Quickenborne zijn de voorlopige teksten alvast 'een goeie basis', zei hij donderdag in Villa Politica op Eén. De burgemeester van Kortrijk maakte er nooit een geheim van dat hij eerder in de richting van een federale coalitie mét N-VA denkt, maar hij schaart zich naar eigen zeggen achter het partijstandpunt. 'Er zijn natuurlijk een aantal dingen die er niet in staan en het kan natuurlijk nog liberaler, dat zegt ook de partij, maar het staat alvast mijlenver van de nota van Magnette, die 'imbuvable' was', zegt hij. 'Op basis hiervan kunnen we spreken.'

Van Quickenborne vindt dat het nu hoog tijd is om rond de tafel te gaan zitten 'met alle partijen die positief zijn over de nota', en 'is het logisch dat zij die dat niet zijn, de zaal verlaten'.

'Verschillen minder groot'

Volgens verschillende media gaat het informateursduo opnieuw de centrumrechtse kant op, maar volgens Calvo zijn de verschillen met de nota van PS-voorzitter Paul Magnette 'minder groot dan sommigen het doen uitschijnen'.

Uit de uitgelekte nota va Bouchez en Coens blijkt dat beide informateurs willen teruggrijpen naar de centrumrechtse recepten van de regering-Michel, en wat sociale en groene accenten uit de nota van voorganger Paul Magnette (PS) laten vallen.

Volgens Kristof Calvo klopt dat beeld niet helemaal. 'Er circuleren dingen die kloppen, andere zaken kloppen niet. Ik heb trouwens begrepen dat men die nota nog sterk gaat bijschaven', zei hij donderdag in Villa Politica op Eén. Volgens de fractieleider van Groen in de Kamer is het 'evident' dat de nota anders zou zijn dan die van Magnette, maar zijn er ook overeenkomsten. 'De verschillen zijn minder groot dan sommigen doen uitschijnen.'

Calvo roept zijn collega-politici alvast op geen vertrouwelijke informatie meer te lekken aan de pers. 'Wij hebben onze opmerkingen overgemaakt aan de informateurs en zo hoort het ook. Ik vind het heel fout dat sommige collega's nu weer aan politiek willen doen op de bühne. Wie dat doet, heeft het slecht voor met het land.'

Groen is in elk geval nog steeds bereid de verantwoordelijkheid op te nemen. 'Er is zeven maanden gezocht naar oplossingen met N-VA, maar 'oplossing' en 'N-VA' zijn zeer moeilijk met elkaar te verzoenen. Misschien kan men toch iets op poten zetten, maar dan moet men het nu wel doen. Wij denken in elk geval dat er een coalitie op de been te brengen is van partijen die dit land een toekomst willen geven die zorg voor continuïteit, maar ook wel wat trendbreuken realiseert.'

