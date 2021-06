Vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open Vld) heeft geen probleem met de uitgesproken meningen van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, maar waarschuwt dat die niet de regering mogen binnensluipen. In het geval van de regeringscommissaris bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen is dat volgens Van Quickenborne niet gebeurd. Dat heeft de minister zondag verklaard in De Zevende Dag op Eén.

De MR had de afgelopen week uitgehaald naar de benoeming van Ihsane Haouach tot regeringscommissaris. Ze werd al een maand geleden benoemd door staatssecretaris Sarah Schlitz (Ecolo). MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez verzette zich tegen die aanstelling. Haouach draagt een hoofddoek en volgens Bouchez valt dat niet te verenigen met het neutraliteitsbeginsel van de overheid. Kamerlid Denis Ducarme (MR) verklaarde woensdag dat hij zich niet meer gebonden voelt door de solidariteit binnen de meerderheid ten opzichte van staatssecretaris Schlitz.

De premier verklaarde donderdagnamiddag in de Kamer dat er over de benoeming was gepraat tijdens het kernkabinet en dat die door geen enkele partij binnen de regering in vraag werd gesteld. Niet zo veel later tweette minister David Clarinval (MR) evenwel dat hij het verzet van zijn partij tegen die benoeming wel degelijk kenbaar had gemaakt. De premier moest daarom laat op de avond naar de Kamer terugkeren om tekst en uitleg te geven.

Van Quickenborne verklaarde zondag dat er duidelijke regels gelden voor iemand die wordt benoemd tot vertegenwoordiger van de federale regering binnen raden van bestuur of als regeringscommissaris. Haouach voldoet aan de minimale voorwaarden voor de functie, aldus de Vlaamse liberaal. 'Het is een politieke functie, dus dat is per definitie niet neutraal.' Voor federale ambtenaren is de wet duidelijk, luidde het. Die moeten per definitie neutraal zijn.

Volgens Van Quickenborne kwam het initiatief voor de tweet van Clarinval duidelijk van zijn partijvoorzitter Bouchez. Hij wil ook niet fors uithalen naar Bouchez. 'Het is de stijl van iemand van 33 jaar', klinkt het relativerend. 'Ik heb geen probleem met een uitgesproken mening. Wat niet mag gebeuren, is dat zoiets de regering binnensluipt. Dat is hier niet gebeurd en ik heb vertrouwen in mijn collega's van de MR dat dit niet zal gebeuren', besloot Van Quickenborne.

