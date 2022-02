Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) start de procedure op om de erkenning van de Moslimexecutieve in te trekken. Dat heeft hij vrijdag aangekondigd in De Ochtend op Radio 1. Het orgaan 'kan niet langer een gesprekspartner zijn', zei hij.

De Moslimexecutieve, officieel het Executief van de Moslims van België, is de officiële vertegenwoordiging van de islamitische godsdienst in ons land. Dat gaat gepaard met ongeveer 600.000 euro subsidies per jaar, maar over het functioneren van de Moslimexecutieve bestaat al jaren ontevredenheid.

Zo is de werking niet transparant, de structuur onduidelijk en is er sprake van sterke buitenlandse inmenging uit Turkije en Marokko. Een rapport van de Staatsveiligheid linkte voorzitter Mehmet Üstün enkele maanden geleden nog aan extremisme.

Voor minister van Justitie Vincent Van Quickenborne is de maat vol. Hij heeft beslist om de procedure op te starten om de erkenning van de Moslimexecutieve in te trekken, kondigde hij vrijdag aan op de radio.

'Nefast voor moderne islam'

Dat betekent dat de officiële rol van het orgaan wegvalt, net als de subsidies. 'De organisatie is niet representatief voor alle moslims in ons land', zei Van Quickenborne. 'Je ziet een oudere generatie die elke voeling met de jonge moslims heeft verloren die hier de plak zwaait. Dat is nefast voor de moderne islam. Deze executieve kan niet langer een gesprekspartner zijn.'

Van Quickenborne benadrukt dat de deelstaten nog altijd individuele moskeeën kunnen erkennen. De Moslimexecutieve zelf heeft ook nog recht op wederhoor.

Hoe het verder moet met de Moslimexecutieve is niet meteen duidelijk. In het vernieuwingsvoorstel gaf het orgaan zelf wel al aan af te willen stappen van subsidies en de middelen voortaan bij de moskeeën en 'andere financieringsbronnen' te gaan halen.

'Onaanvaardbaar' De beslissing van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne is 'onaanvaardbaar', zo heeft voorzitter Mehmet Üstün van de executieve in een eerste reactie op de beslissing van de minister gezegd. Üstün is erover 'verbaasd en ontgoocheld' dat Van Quickenborne de procedure voor de intrekking van de erkenning opstart, zei hij vrijdag aan Belga. Volgens de voorzitter van het Executief van de Moslims in België (EMB) is het niet aan de minister, maar aan de moslimgemeenschap om over de executieve te oordelen. Üstün zei dat hij later op de dag in een persmededeling uitvoeriger op de kwestie zou ingaan.

