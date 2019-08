Egbert Lachaert heeft het geknipte profiel om de nieuwe voorzitter te worden van Open Vld. Dat zegt burgemeester van Kortrijk Vincent Van Quickenborne in Het Laatste Nieuws.

Lachaert schuift een beslissing voor zich uit: 'Er is op dit ogenblik geen vacature voor voorzitter'.

De voorzittersverkiezingen bij Open Vld vinden normaal gezien in maart volgend jaar plaats, maar na de tegenvallende uitslag in mei riep Francesco Vanderjeugd, burgemeester in het kleine Staden, al snel op tot vervroegde voorzittersverkiezingen. Hij stelde zich daar alvast kandidaat voor. Ook andere namen van mogelijke kandidaten deden de ronde.

Van Quickenborne is er naar eigen zeggen nog niet uit of hij zichzelf kandidaat zal stellen om Gwendolyn Rutten op te volgen. Hij voegt eraan toe dat hij het 'niet per se zelf' moet doen. En dan denkt Van Quickenborne aan Egbert Lachaert. 'Veiligheid, economie, migratie, inburgering: Egbert en ik zitten helemaal op dezelfde lijn. Van zijn kaliber zie ik er niet veel bij ons.'

Gevraagd naar een reactie wijst Lachaert erop dat er op dit moment geen vacature voor voorzitter is en hij roept op om Rutten te steunen. 'De regeringsonderhandelingen krijgen nu alle prioriteit, met een voorzitter die we maximaal moeten ondersteunen', klinkt het. Maar het Kamerlid uit Merelbeke sluit ook niets uit. 'Als er een vacature komt, zal ik erover nadenken op dat ogenblik.'

In 2012 was Lachaert al eens kandidaat. Rutten haalde het toen met 59,42 procent van de stemmen. Bij de volgende voorzittersverkiezingen in 2016 was Rutten de enige kandidaat om zichzelf op te volgen.