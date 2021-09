Vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zegt in De Zondagdat de komende twee weken cruciaal zijn voor de regering. 'We staan voor de belangrijkste begrotingsopdracht. Er moet begin oktober een traject klaar liggen voor drie jaar. Er moeten ook hervormingen beslist worden. Nú is het moment daarvoor.'

'k kijk in de eerste plaats naar de arbeidsmarkt. De economie herneemt sneller dan verwacht. Overal in Vlaanderen is er een tekort aan arbeidskrachten. Aan de overkant van de taalgrens, in Moeskroen en Doornik bijvoorbeeld, loopt de werkloosheid op tot twintig procent. Werklozen koppelen aan vacatures wordt dé uitdaging. Ook het klimaat moet nu besproken worden', aldus Van Quickenborne.

Ook de pensioenen staan op de agenda. Maar dat is volgens de vicepremier geen debat voor de komende twee weken. 'We doen eerst de begroting en de arbeidsmarkt, daarna in november energie en vervolgens de pensioenen.'

België hoeft ook geen revolutie te verwachten. 'Ik wil wel waarschuwen: wie een revolutie verwacht, zal bedrogen uitkomen. Dat geldt voor pensioenen, maar ook voor begroting, arbeidsmarkt en andere hervormingen. Een centrumregering met zeven partijen moet altijd compromissen sluiten. We zullen belangrijke stappen vooruit zetten, maar het worden geen revolutionaire hervormingen.'

