Van Quickenborne: ‘Geen problemen in relaties tussen België en Oekraïne’

Dat kersvers minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib als journaliste nog een reis heeft gemaakt naar de Krim, leidt niet tot problemen in de relatie tussen België en Oekraïne. Dat zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD), momenteel waarnemend premier, zondag aan VTM Nieuws.

Van Quickenborne verwees naar de brief die Lahbib haar Oekraïense ambtgenoot Dmytro Koeleba heeft gestuurd. Daarin stelde ze onder meer dat de Krim illegaal wordt bezet door Rusland. Volgens de minister is op 29 juli een antwoord gekomen van Koeleba. ‘Uit de briefwisseling blijkt dat België en Oekraïne op dezelfde lijn zitten’, zei Van Quickenborne in de VTM-studio. ‘Hij (Koeleba, nvdr.) twijfelt er geen seconde aan dat ons land en de minister zelf de territoriale integriteit van Oekraïne effectief bevestigen’, zei hij. ‘Ik kan dus zeggen dat er geen probleem is tussen onze landen.’

Van Quickenborne stelde ook dat België zal blijven wapens en steun leveren aan Oekraïne. ‘Het belangrijkste is dat er geen probleem is in de relatie met Oekraïne. Ze zijn dankbaar voor wat we doen’, klonk het.

Over Lahbib zelf zei hij dat voor hem enkel haar functioneren als minister van belang is. ‘Ik kan mij enkel uitspreken over haar rol als minister. Niet als journalist. Het is niet aan ministers om over journalisten te oordelen’, zei hij nog.