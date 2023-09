Van Quickenborne geeft beelden eigen beveiligingscamera aan VTM

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) heeft beelden van zijn eigen beveiligingscamera’s vrijgegeven aan VTM in een poging te bewijzen dat hij niet op de hoogte was van het plasincident op zijn verjaardagsfeest half augustus. De VRT berichtte maandag op basis van de beelden van politiecamera’s dat Van Quickenborne uren nadat vrienden van de minister meermaals tegen een politiecombi hadden geplast ‘plasbewegingen’ maakte, maar dat wil de liberaal weerleggen.

Van Quickenborne organiseerde op 14 augustus in zijn woning een feest naar aanleiding van zijn 50ste verjaardag. Dat een aantal van zijn gasten daarbij gefilmd werden terwijl ze tegen een lege politiecombi plasten, was al bekend. Het voertuig stond daar in het kader van de bescherming van de Open VLD-vicepremier, die het afgelopen jaar meermaals bedreigd werd vanuit het drugsmilieu. De minister zelf benadrukte nadien dat hij niet op de hoogte was van het incident.

Volgens VRT NWS blijkt uit het onderzoek van de politiebeelden nochtans dat Van Quickenborne enkele uren nadat twee van zijn gasten meermaals tegen de combi plasten zelf naar buiten kwam, samen met een andere gast, en daarbij plasbewegingen maakte. ‘Daarna kijken de minister en zijn gast naar de gsm van de minister en is er grote hilariteit’, aldus de openbare omroep.

Maar volgens Van Quickenborne bewijzen die beelden niet dat hij op de hoogte was van de fratsen van zijn vrienden, verklaarde hij maandagavond al. Om die verklaring kracht bij te zetten heeft hij nu de beelden van zijn eigen beveiligingscamera’s aan VTM doorgespeeld.

Daarop is te zien hoe hij rond 4 uur ’s nachts met een vriend voor zijn woning staat, volgens de minister om een taxi op te wachten. Van Quickenborne leunt even achterover en maakt een beweging die volgens hem ‘op een bepaalde manier geïnterpreteerd kan worden’ en haalt nadien zijn gsm uit zijn zak om een foto te nemen met de vriend. Daarna is nog op de beelden te zien hoe Van Quickenborne nog naar de combi loopt, naar eigen zeggen om de deur open en dicht te doen omdat die niet goed in het slot zat.

En passant haalt Van Quickenborne bij VTM uit naar de politievakbonden, die hij verwijt een beschadigingsoperatie tegen hem te voeren omdat ze ‘niet kunnen aanvaarden dat we het pensioensysteem vanaf 58 jaar zullen uitdoven’. ‘Ik vind het verregaand dat ik die privébeelden moet vrijgeven, maar ik wil mijn onschuld bewijzen. Ik heb niets te verbergen’, klinkt het.

Volgens VTM weet de minister wel welke van zijn vrienden tegen het politievoertuig hebben geürineerd en heeft hij hen gevraagd om zich te melden bij het gerecht.