Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken Vincent Van Quickenborne en Annelies Verlinden maken werk van nultolerantie voor politiegeweld na een reeks incidenten afgelopen week. Zo zal het 'opportuniteitssepot' voor zaken rond belaging van politieagenten vanaf volgende week niet meer mogelijk zijn.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) kregen donderdag in de plenaire Kamer vragen van Philippe Pivin (MR), Ortwin Depoortere (VB) en Melissa Depraetere (sp.a) over de aanpak van geweld tegen de politie. Aanleiding is een aantal incidenten bij coronacontroles door agenten, onder meer in Elsene, waar afgelopen weekend drie agenten gewond raakten.

'Onaanvaardbaar', noemde Van Quickenborne dat. 'Onze agenten verdienen respect.' De minister benadrukte te werken aan een aanpassing van een omzendbrief, waardoor het opportuniteitssepot - wanneer er wel bewijs is, maar het openbaar ministerie toch beslist om niet te vervolgen - voor zaken rond politiegeweld niet meer mogelijk zal zijn. Die omzendbrief zal vanaf volgende week al van toepassing zijn, verzekerde Van Quickenborne.

Verlinden kondigde dan weer aan dat ze zich burgerlijke partij zal stellen bij zaken rond geweld tegen de federale politie. Ze spoort burgemeesters aan hetzelfde te doen bij geweld tegen lokale agenten. 'Onze politie staat ten dienste van de bevolking, doet dat zeer goed en met veel overgave, handhaaft de nodige maatregelen en doet dat om de levens van zovelen te redden. Het is dus volstrekt onaanvaardbaar dat ze worden aangevallen, en dat moet streng aangepakt en veroordeeld worden.'

De CD&V-minister zat gisteren/woensdag al samen met de politietop en -vakbonden over de situatie.

