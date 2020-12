Het College van procureurs-generaal komt maandagmiddag bijeen om een aantal principes van de rechtsstaat te verduidelijken bij de handhaving van de coronamaatregelen. Dat kondigde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne zondag aan in De Zevende Dag (Eén).

'Het is tijd om de puntjes op de 'i' te zetten en bepaalde burgemeesters en provinciegouverneurs duidelijk te maken: dit is de grens', aldus nog de Open VLD-minister.

Van Quickenborne haalde het gebruik van drones aan. Nieuwe technologieën kunnen volgens hem binnen de principes van de rechtsstaat. Hij wees erop dat drones op grote hoogte vliegen en geen onderscheid maken tussen privaat en publiek domein. Voor het oprollen van een drugslab kan de drone gebruikt worden, 'maar drones inzetten als algemeen middel om de coronamaatregelen te controleren, is een stap te ver' aldus de minister van Justitie.

Volgens hem zou het zeer goed zijn een algemene pandemiewet te hebben. 'Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft daarover de regie, wij hebben vanuit Justitie al documenten doorgestuurd', aldus Vincent Van Quickenborne.

Hij pleit voor een coronakaderwet. Die zou rechtszekerheid bieden, om de drie maanden bevestigd worden, maar tegelijk de nodige flexibiliteit bieden om snel te kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen in de pandemie.

'Het is tijd om de puntjes op de 'i' te zetten en bepaalde burgemeesters en provinciegouverneurs duidelijk te maken: dit is de grens', aldus nog de Open VLD-minister.Van Quickenborne haalde het gebruik van drones aan. Nieuwe technologieën kunnen volgens hem binnen de principes van de rechtsstaat. Hij wees erop dat drones op grote hoogte vliegen en geen onderscheid maken tussen privaat en publiek domein. Voor het oprollen van een drugslab kan de drone gebruikt worden, 'maar drones inzetten als algemeen middel om de coronamaatregelen te controleren, is een stap te ver' aldus de minister van Justitie. Volgens hem zou het zeer goed zijn een algemene pandemiewet te hebben. 'Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft daarover de regie, wij hebben vanuit Justitie al documenten doorgestuurd', aldus Vincent Van Quickenborne. Hij pleit voor een coronakaderwet. Die zou rechtszekerheid bieden, om de drie maanden bevestigd worden, maar tegelijk de nodige flexibiliteit bieden om snel te kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen in de pandemie.