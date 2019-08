Burgemeester van Kortrijk Vincent Van Quickenborne wil klacht indienen tegen Vlaams Belang wegens laster. Hij neemt het niet dat Vlaams Belang Kortrijk maandag een Facebookbericht verspreidde waarin een getuige beweert dat de burgemeester zaterdagavond positief testte tijdens een alcoholcontrole na de voetbalwedstrijd van KV Kortrijk tegen RSC Anderlecht.

Kort na de berichten van Vlaams Belang Kortrijk, ontkende politiezone VLAS formeel dat Vincent Van Quickenborne een positieve ademtest had afgelegd. Ook de burgemeester zelf ontkende de feiten op sociale media. Hij nam ondertussen advocaat Jan Leysen onder de arm en is van plan klacht in te dienen wegens laster.

'De partij heeft onwaarheden en lasterlijke berichten verspreid over de burgemeester en dat is niet de eerste keer. Dit is geen normale manier van aan politiek doen. Vlaams Belang wil de burgemeester als persooon in discrediet brengen', aldus advocaat Leysen. 'We gaan nu klacht indienen bij het parket. Zo willen we dat het gerecht de zaak grondig onderzoekt zoodat we kunnen identificeren wie achter deze berichtgeving zit', klinkt het nog. Vlaams Belang Kortrijk blijft intussen op hun sociale media beweren dat de burgemeester wel degelijk een positieve ademtest heeft afgelegd.