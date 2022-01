MR-voorzitter George-Louis Bouchez is meer een conservatief dan een liberaal. Dat zegt vicepremier en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zaterdag in een interview met Het Laatste Nieuws.

De Vlaamse liberaal is in het interview erg streng voor de Franstalige liberale voorzitter. 'Hij is een roeper, wij zijn doeners. Tussen zijn woorden en daden gaapt de Grand Canyon. Hij is tegen gascentrales, maar Wallonië heeft nog nooit zoveel gascentrales vergund', zegt Van Quickenborne. 'Wij leggen nu het afschaffen van de senaat opnieuw op tafel. Eén partij is tegen. Niet de PS, de MR! Bouchez keert altijd terug naar het verleden. De mouvement réformateur is zo eerder mouvement réactionnaire', aldus de Vlaamse minister. 'Kijk maar naar zijn belgicisme. Bouchez wil terugkeren naar de RTT en de BRT, naar een tweetalige televisiezender. Hij kan nog geen Nederlands en hij wil één publieke zender. Ik ben absoluut geen separatist, maar tussen Vlamingen en Franstaligen zijn wel heel wat verschillen. We gaan toch niet terugkeren naar het Belgique à papa?'

Ook voor de andere Franstalige coalitiepartner is Van Quickenborne kritisch. 'Bij (PS-voorzitter, red.) Paul Magnette steekt het dat hij geen premier werd en Open VLD de leidende partij van het land is. En sommige akkoorden, zoals de verplichte vaccinatie voor de zorg, verteert hij slecht. Maar een woord is een woord.'

'Het beeld van de regering wordt vertroebeld door de scudraketten van bepaalde voorzitters', aldus Van Quickenborne nog.

Hij benadrukt dat de vicepremiers goed samenwerken en akkoorden sluiten. 'Neem nu de kernuitstap. Dat sleept al 20 jaar aan. Op 18 maart hakken we de knoop door en de kans dat we eruit stappen is groot. Ik denk dat er voldoende kandidaten zullen zijn voor de hernieuwde veiling', zegt hij.

Maar zijn voorzitter, Egbert Lachaert, wilde de twee jongste kerncentrales openhouden? 'Ja, maar alles veranderde toen Engie er zelf de stekker uittrok. In een ideale wereld koos de regering-Michel om de twee jongste centrales open te houden. Engie stuurde in 2018 een brief naar Charles Michel om de kernuitstap te verlengen. Hij én de MR-minister van Energie waren tegen, en de tijd is nu op. Maar in het akkoord staat ook een wet die een nieuw type kerncentrales mogelijk maakt. Dat was absoluut geen evidentie voor de groenen.''

