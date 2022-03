Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) roept zijn regeringspartners op snel een beslissing te nemen om de stijging van de energieprijzen te drukken. 'Ik voel veel steun hier in het parlement', verklaarde de minister donderdag tijdens het vragenuurtje in de Kamer. 'Ik verwacht in de regering dezelfde steun', klonk het opvallend.

Vicepremier Van Peteghem werd door zeven fracties aan de tand gevoeld over de maatregelen die op tafel liggen van de regering. Verschillende sprekers drongen er op aan snel te handelen. 'Dit is een nagel waar ik al vele maanden op klop', benadrukte Van Peteghem. 'In november waren de prijzen onrustwekkend, vandaag zijn ze onhoudbaar en als we nog lang wachten worden ze onbetaalbaar.' De voorstellen liggen volgens hem op tafel. Het gaat om een verlaging van de accijnzen tot het laagste niveau dat Europa toelaat, de hervorming van de energiefactuur en de verlaging van de btw. 'We kunnen en moeten zo snel mogelijk beslissingen nemen', klonk het opvallend. Want de gestegen prijzen zijn een aanslag op het budget van de gezinnen, ging hij voort. 'Benzine en diesel zitten immers niet in de spilindex. De klok tikt. Mensen kunnen hun tankbeurt niet uitstellen. Het KB ligt klaar.' Zijn collega van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) bevestigde dat alle maatregelen op tafel liggen en klaar zijn om te beslissen. Zij had het wel over een globaal pakket, met daarin zowel de betaalbaarheid van de facturen als de versnelling van de energietransitie, want die moet ons land en onze economie weerbaarder maken, aldus Van der Straeten.