Van moedermelk tot squash: 10 tips om als jonge ouder te besparen

Een kind kost een huis, zo klinkt de volkswijsheid. Gelukkig zijn er tal van manieren om de kosten te drukken.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

1. Leg geen geboortelijst aan

Aanstaande ouders hebben doorgaans geen idéé van wat een baby nodig heeft en laten zich dus makkelijk in de luren leggen door gladde geboortelijstverkopers. Hierbij alvast een lijstje met dingen die u níét in huis hoeft te halen (prijzen bij Dreambaby): design-slab (12,95 euro), nachtlamp met geluidssensor en 7 kleuren (39,95 euro), blender-stoomkoker, exclusief voor babyvoeding (104 euro), luieremmer (30,95 euro) en borstel plus kam voor (vaak kale) baby’s (7,95 euro). Maar er zijn nog tal van voorbeelden, denk aan een peperdure kinderwagen (terwijl uw baby misschien alleen in een draagdoek wil). Leg dus geen geboortelijst aan. Vindt u een rekeningnummer te kil? Overweeg dan een geboortelijst met tweedehandse spullen, zoals bij Mic Mac Minuscule of Geboortenest.

Bespaard? 196 euro

2. Geef borstvoeding

Het is een heikel thema waarover al heel wat mommy wars uitgevochten zijn, en uiteraard staat vrije keuze voorop. Maar dat borstvoeding vriendelijker is voor de portemonnee, staat vast. Als we rekenen op één jaar kunstvoeding, waarbij u ongeveer één doos per week nodig hebt, kost u dat minimaal 431 euro (huismerk Kruidvat). Kiest u voor een A-merk, dan bent u al snel de helft meer kwijt. Om nog te zwijgen over speciale versies voor baby’s die lactose-intolerant zijn. Verder hebt u natuurlijk ook nog flessen en eventueel een sterilisator nodig (al kunt u flessen ook steriliseren in een kookpan), maar die tellen we niet mee, omdat veel vrouwen die borstvoeding geven afkolven en dus ook flessen gebruiken. Een kolfmachine is vrij prijzig, maar kunt u voordelig huren via het ziekenfonds.

Bespaard? 431 euro

3. Kies voor wasbare luiers

Dat wasbare luiers beter zijn voor het leefmilieu dan wegwerpluiers blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. Bovendien zijn ze beter voor de portemonnee. Een precieze berekening maken is moeilijk, maar uit verschillende bronnen blijkt dat een baby in totaal (tot 2,5 à 3 jaar) gemiddeld 5500 wegwerpluiers nodig heeft. Budgetluiers van een huismerk vindt u vanaf 0,14 euro per stuk, voor A-merken betaalt u een stuk meer. In totaal bent u dus minstens 770 euro kwijt. Voor eenzelfde periode met wasbare luiers betaalt u (inclusief inlegvellen en waskosten) minstens 520 euro, zo blijkt uit een brochure van de Vlaamse overheid en de gespecialiseerde webshop Klein Spook. Bovendien geven sommige gemeentes en ziekenfondsen premies voor wasbare luiers.

Bespaard? 250 euro

4. Zoek een goedkope oppas

Wie af en toe alleen op stap wil, heeft een oppas nodig. Populair is de Bsit-app: voor een jaarabonnement van 90 euro krijgt u toegang tot een app met talloze oppassers in de buurt, de prijs spreekt u onderling af. Volgens een enquête van het oppas-netwerk Babysits betaalt u in ons land gemiddeld 7,88 euro per uur. Als u één keer per maand van 20.00 uur tot middernacht op zwier gaat, betaalt u op jaarbasis dus 468 euro. Een van de goedkopere opties is de Kinderoppasdienst van de Gezinsbond, waar u 5 euro per uur betaalt (plus 1,50 euro kosten per oppasbeurt en 45 euro lidgeld per jaar). Dat brengt de jaarprijs op 303 euro.

Bespaard? 165 euro

5. Knip ze zelf

Deze tip is voor de handige medemens, maar kan wel aardig wat geld opbrengen. We vergeleken de prijzen bij tien Vlaamse kappers. Voor een knipbeurt van een kind onder de 12 jaar betaalt u gemiddeld 20,50 euro. Voor 40 euro vindt u online een degelijke kappersschaar. Rekent u even mee: twee knipbeurten per jaar, tot uw kind 12 is (en liever niet meer door u geknipt wordt).

Bespaard? 452 euro

6. Kies voor participatieve kinderopvang

Twee maanden zomervakantie, plus nog herfst-, kerst-, krokus- en paaspauzes: ouders die (voltijds) werken, weten hoe duur die vakanties kunnen uitvallen. Voor een sportkamp betaalt u al snel 150 euro per week. Als u wilt besparen, kunt u kiezen voor participatieve kinderopvang: met een groepje ouders zoekt u een geschikte locatie (dat kan ook thuis, als het kleine groepjes zijn) en om beurten zorgt u één dag voor alle kinderen. Voor 30 euro per jaar kunt u zich aansluiten bij Cokido, dat een verzekering en ondersteuning biedt. Zelfs als u het maar één week per jaar doet, levert dat aardig wat op.

Bespaard? 120 euro

7. Kies goedkope hobby’s

De ene sport is de andere niet. Uit een onderzoek van de KU Leuven blijkt dat squash de goedkoopste sport is voor kinderen (gemiddeld 121 euro per jaar) en wielrennen de duurste (gemiddeld 2092 euro per jaar). Andere goedkope opties zijn lopen, ropeskipping en zwemmen, terwijl golf, paardrijden en ijshockey erg duur uitvallen. Ook een jeugdbeweging is niet duur: een scoutsgroep vraagt gemiddeld 36,70 euro lidgeld per jaar, een chirogroep 35 euro. Deeltijds kunstonderwijs is ook erg voordelig: voor muziek, woord of beeldende kunst betaalt een kind gemiddeld 74 euro per schooljaar. Als uw kind niet te kieskeurig is en het wielrennen wil inruilen voor squash, chiro én tekenacademie, is de besparing aanzienlijk.

Bespaard? 1862 euro

8. Ga naar bib en spelotheek

We nemen er even de huidige top tien kinderboeken van Standaard Boekhandel bij. Daarvoor zou u in totaal 156 euro betalen, of gemiddeld 15,60 euro per boek. Voor tien boeken per jaar betaalt u in de bibliotheek niets (voor honderd boeken ook niet).

Ook speelgoed is duur, en bovendien zijn uw kinderen er snel op uitgekeken. Het is dus een stuk duurzamer en goedkoper (meestal helemaal gratis, soms betaalt u enkele euro’s lidgeld per jaar) om in een lokale spelotheek speelgoed te lenen. Een greep uit het ruime aanbod van de spelotheek in Lokeren, met tussen haakjes de nieuwprijs: Grill & Leer Barbecue van Vtech (52 euro), 3D-puzzel Frozen (10 euro), gezelschapsspel 30 seconds (28 euro) en Barbie strandhuis (55 euro).

Bespaard? 301 euro

9. Ga alleen naar de supermarkt

Wie af en toe een supermarkt bezoekt, weet dat het – dankzij slimme marketingtrucs – een plek van verleiding kan zijn. Voor hebberige koters geldt dat zeker. Kleurrijk snoep staat vaak op kinderhoogte, of aan de kassa (waar niemand zit te wachten op een gillende peuter die zijn zin niet krijgt). Als u een jaar lang één doosje Kinder Surprise (2,45 euro) per week kunt besparen, is dat al mooi meegenomen.

Bespaard? 127 euro

10. Neem een fietsabonnement

Kinderen tussen de 2 en 12 jaar gebruiken gemiddeld een vijftal tweewielers, van loopfiets tot ‘grote fiets’. Als u die bij Decathlon nieuw zou kopen, bent u in totaal minstens 584 euro kwijt. In gespecialiseerde fietswinkels ligt dat bedrag veel hoger, op tweedehandssites een stuk lager. Een duurzaam alternatief is een fietsabonnement, bij Op Wielekes, bijvoorbeeld. Die ‘bibliotheek van kinderfietsen’ vindt u in een 25-tal Vlaamse gemeenten. Voor gemiddeld 30 euro lidgeld per jaar (plus een eenmalige waarborg) kunt u kinderfietsen lenen en inwisselen wanneer ze te klein worden.

Bespaard? 284 euro