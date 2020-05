Maandag start de eerste fase van het loslaten van de strenge coronamaatregelen, en dat betekent heel wat nieuwe mogelijkheden. We zetten alles op een rijtje.

B2B-bedrijven heropenen

Bedrijven die niet in contact komen met klanten, mogen opnieuw de deuren openen of hun activiteiten uitbreiden onder veilige omstandigheden. Telewerken is niet langer verplicht, maar blijft wel de norm.

Mondmaskers op openbaar vervoer verplicht

Reizigers van De Lijn en de NMBS worden vanaf 12 jaar verplicht om een mondmasker te dragen, en dat vanaf het betreden van het station, op de perrons en in de tram, bus of trein. De maatregel geldt ook voor wie niet de trein neemt, maar zich wel in het station begeeft om bijvoorbeeld naar een winkel te gaan. De politie, die in eerste instantie verantwoordelijk is voor het toezicht op het correct naleven van de gezondheidsmaatregelen en het respecteren van de sociale afstand, zal regelmatig controles uitvoeren. Bovendien zal ook Securail volgens de NMBS maximaal aanwezig zijn en helpen toezien op het dragen van het mondmasker, de sociale afstand en of reizigers in bezit zijn van een geldig vervoersbewijs.

Stof- en naaiwinkels gaan open

Net omdat mondmaskers verplicht worden op het openbaar vervoer, mogen stof- en naaiwinkels vroeger dan andere handelszaken weer open, zodat mensen zelf hun stoffen mondmaskers kunnen maken.

Meer sportbeoefening buiten

Er zijn meer buitensporten toegelaten, met inachtneming van de nodige voorzorgsmaatregelen in verband met afstand en hygiëne en met telkens maximaal twee dezelfde sportievelingen die niet onder jouw dak wonen.

Concreet mag je nu buiten sporten en bewegen met inachtneming van social distancing en uiteraard met de nodige handhygiëne vóór en na het sporten. Ook het sportmateriaal moet vóór en na het sporten ontsmet worden.

Op deze manier worden niet alleen atletiek, zeilen, kayak, vissen, golf of tennis weer mogelijk, maar ook oefenen op balgevoel, techniek en shots in balsporten kan, net zoals in andere sporten. Competitie blijft evenwel verboden.

Voorlopig blijven de kleedkamers, douches en kantines aan de sportaccommodaties gesloten. Toiletten zullen open mogen gaan, bij voorkeur zelfs, omdat je je handen het best ter plekke wast aan de wastafels. Als ze opengaan, is het uiteraard noodzakelijk dat de uitbaters ervan de hygiëne kunnen garanderen.

Verhuur of verkoop van sportmateriaal wordt niet toegestaan.

Niet-dringende consultaties bij de huisarts weer toegestaan

Je mag weerd naar de dokter, maar moet wel eerst een afspraak maken. Zo kan de arts de patiënten spreiden. Mensen die vermoeden dat ze covid-19 hebben zijn niet welkom in de praktijk maar worden doorverwezen naar een covid-19 triagepunt in een ziekenhuis.

De wachtzaal van de arts zal herschikt zijn, met een afstand van 1,5 tot 2 meter tussen de stoelen. Elke persoon die naar de arts gaat, draagt zijn eigen (stoffen) mondmasker!

Bij het binnenkomen moet iedereen de handen ontsmetten met de daartoe voorziene alcoholgel. In de wachtzaal zal niet zoals gebruikelijk lectuur en eventueel kinderspeelgoed voorzien zijn. Artsen hebben het advies gekregen dit te verwijderen omdat elke patiënt moet gezien worden als mogelijk besmet.

Domus Medica adviseert artsen om geen cash betalingen te aanvaarden. Betalen via bankcontact is een alternatief: dat kan (indien minder dan 50 euro) contactloos, of na het intikken van de persoonlijke code. Een andere mogelijkheid is dat de arts je vraagt om het bedrag na de raadpleging over te schrijven.

Huisbezoeken zijn in principe mogelijk. Ook dan wordt gevraagd dat de patiënt en eventuele andere aanwezigen een mondmasker dragen.

Ziekenhuizen starten normale werking op

Er komt een geleidelijke uitbreiding van de toegang tot de algemene en gespecialiseerde zorg in de ziekenhuizen. Er wordt wel een deel van de capaciteit in de ziekenhuizen achter de hand gehouden voor een eventuele tweede golf van coronabesmettingen.

De eerste prioriteit zal gaan naar semi-urgente zorg, en daarna naar planbare zorg die kan wachten zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid van de patiënt

Kortingen in supermarkten

Kortingen en promoties in supermarkten waren al wel opnieuw toegestaan, maar enkel als het ging om acties die al beslist of in uitvoering waren voor 18 maart. Vanaf maandag mogen opnieuw alle kortingen.

Recreatieve motorritten opnieuw mogelijk

Het is toegelaten om de motor te gebruiken voor een buitensportactiviteit. Het gaat om een rondrit die thuis start en eindigt zonder onderweg een bezoek te brengen aan bezienswaardigheden of zogenaamde 'hotspots'. In een grote groep de motoren laten ronken, mag nog niet. De limiet ligt op drie motoren samen.

Kinderopvang vangt geleidelijk meer kinderen op

Naast de kinderen van ouders in cruciale beroepen en essentiële diensten en kinderen die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbaar gezin of in een gezin met veel spanningen, zijn maandag ook de kinderen welkom waarvan minstens een van de ouders buitenshuis gaat werken. Kinderen van ouders die van thuis uit werken mogen nog niet onmiddellijk naar de opvang. Er geldt wel een uitzondering voor kinderen van alleenstaande thuiswerkende ouders. Vanaf 18 mei zijn alle kinderen weer welkom. Er wordt wel gevraagd om afspraken te maken met de opvangvoorziening, zodat niet iedereen op het zelfde moment instroomt.

De uitbreiding van de kinderopvang gaat gepaard met veiligheidsmaatregelen. Zo zullen medewerkers in hun contacten met andere volwassenen mondmaskers moeten dragen, van zodra ze die ter beschikking hebben. Ook de regels rond contactbubbels en hygiëne blijven gelden.

Keuringscentra opnieuw open voor periodieke keuringen

Op 25 maart kwam er een eerste beperkte heropening van de keuringscentra, met name voor herkeuringen en voor de keuring van bedrijfs- en transportvoertuigen, bussen en prioritaire voertuigen. Sinds maandag 20 april is ook de keuring van tweedehandswagens en bestelwagens hervat. En ook landbouwvoertuigen kunnen sindsdien opnieuw gekeurd worden. Vanaf maandag wordt ook de periodieke keuring van personenwagens, kampeerwagens en lichte bedrijfsvoertuigen hervat.

De keuringscentra hanteren daarbij speciale veiligheidsmaatregelen. Zo stapt de klant bij het begin van de keuring uit het voertuig en gaat via de buitenzijde van het gebouw naar de uitgang. De medewerkers gebruiken tijdens de keuring handschoenen en mondmaskers.

Om een grote toeloop te vermijden, is beslist om de keuringsbewijzen te verlengen tot 4 november. Aan klanten wordt gevraagd om te wachten op een nieuwe uitnodiging, om zo de keuring gespreid te laten verlopen. Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om alleen (zonder passagiers) te komen, met de bankkaart te betalen en de maatregelen rond 'social distancing' te respecteren.

Voorzieningen voor mensen met een handicap mogen bezoek ontvangen

Bezoek is opnieuw mogelijk in voorzieningen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Er zijn echter verschillende voorwaarden, waardoor bezoek niet zomaar en overal tegelijkertijd zal kunnen.

De verschillende zorgaanbieders krijgen de ruimte om een eigen bezoekregeling op maat uit te werken waarin rekening gehouden wordt met de voorwaarden. Mogelijk zal daardoor bezoek in bepaalde gevallen niet kunnen. Voldoende personeel en beschermingsmateriaal zijn absolute voorwaarden.

Het bezoek zal, na afspraak, met maximaal 1 persoon per keer moeten komen, maar dat moet niet altijd dezelfde persoon zijn. Ouders of familieleden die zelf tot een risicogroep behoren zullen attent gemaakt worden op het risico, maar hun bezoek wordt niet verboden.

