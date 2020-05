Kappers en andere contactberoepen, musea en historische gebouwen, dierenparken en markten tot vijftig kramen mogen vanaf maandag weer open. Dat heeft de Nationale Veiligheidsraad woensdag beslist. Ook de gedeeltelijke heropening van de scholen is bevestigd, zei premier Sophie Wilmès op de persconferentie achteraf.

De Nationale Veiligheidsraad boog zich woensdag over de zogenaamde tweede fase van de exitstrategie. Scholen kunnen vanaf maandag weer open voor een beperkt deel van de leerlingen - vanaf vrijdag kan daarvoor al proefgedraaid worden. De scholen hebben intussen al de nodige maatregelen rond veiligheid en hygiëne kunnen uitwerken.

Kappers en andere contactberoepen, zoals schoonheidssalons en tatoeagewinkels, kunnen vanaf maandag heropstarten. Klant en kapper (of schoonheidspecialiste, tatoeëerder...) moeten wel maskers dragen en de klanten kunnen enkel op afspraak komen.

Markten tot vijftig kramen mogen terug open, als het betrokken stads- of gemeentebestuur akkoord is. Ook daar moeten maatregelen worden uitgesteld, zoals een circulatieplan.

Musea, historische gebouwen en dierenparken mogen maandag weer de deuren openen, maar ze moeten hun tickets online of telefonisch verkopen en maatregelen nemen om menigtes te vermijden.

Sporttrainingen in open lucht kunnen vanaf maandag tot twintig man en in aanwezigheid van een trainer en met respect voor de afstandsregels.

Zoo Antwerpen en Planckendael zullen op maandag 18 mei weer de deuren openen, nu dat wordt toegestaan door de Nationale Veiligheidsraad. De eerste twee weken doen ze dat wel exclusief voor abonnees, pas vanaf 1 juni is ook het grote publiek welkom. Er zal ook steeds vooraf een online reservatie moeten gebeuren en het aantal bezoekers dat tegelijkertijd wordt toegelaten, zal worden beperkt.

Huwelijken en begrafenissen

Voor huwelijken en begrafenissen golden tot nog toe erg strenge regels. Begrafenisceremonies konden alleen in intieme of familiale kring, in casu beperkt tot vijftien personen. Huwelijken konden enkel nog door de getuigen, de ambtenaar van de burgerlijke stand of de bedienaar van de eredienst worden bijgewoond. Daar komt vanaf 18 mei verandering in, besliste de Nationale Veiligheidsraad woensdag.

Zowel huwelijken als begrafenissen kunnen dan opnieuw plaatsvinden in iets ruimere kring, met maximaal dertig personen. Respect voor de regels rond sociale afstand en hygiëne blijft wel cruciaal en recepties of andere samenkomsten na afloop zijn nog altijd verboden.

'Dit zijn momenten in het leven die bij uitstek een impact hebben op het leven van mensen, en momenten die belangrijk zijn om te delen, die moeilijk zijn om alleen door te brengen', zei premier Wilmès.

Ze benadrukte dat die dertig personen enkel op het moment van de ceremonie kunnen samenkomen en dat er zeer strikte regels gelden om het contact zoveel mogelijk te beperken.

