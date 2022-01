Zondag is in Brussel opnieuw een betoging gepland tegen het huidige coronabeleid. Demonstranten die met ongetwijfeld uiteenlopende motieven naar Brussel afzakken, ook gematigden, mogen zich verwachten aan een radicaal discours vol complottheorieën en antivaccingevoelens. Dat blijkt uit de lijst van buitenlandse sprekers die voor de micro worden verwacht. De meesten onder hen staan in verband met de Amerikaan Robert F. Kennedy Jr., een bekende massaverspreider van desinformatie over vaccinatie.

Dit artikel verscheen eerst op de site van VRT NWS.

De organisatie van de betoging is in handen van Europeans United, waarvan Vlaming Tom Meert voorzitter is. De vereniging roept op om te komen betogen voor "vrijheid" en tegen zaken als de coronapas, wat zij de vaccinatiedwang noemen, en de huidige coronamaatregelen. De meeste deelnemers zullen wellicht vanuit die bezorgdheden de straat op komen en zolang er geen geweld aan te pas komt, is daar ook niets mis mee. Wie komt, is evenwel maar beter gewaarschuwd. Want er komt ook een rits internationale sprekers, zo meldt Europeans United op zijn socialemediakanalen.

Journalisten van het Nederlandse onderzoeksprogramma Pointer, VRT NWS en Knack bekeken samen wie dat zijn en wat ze met elkaar gemeen hebben. Er valt alvast een heel ander discours op dan is aangekondigd: eentje met grote invloed vanuit de internationale antivaccinatiebeweging, aangespekt met dreigingen over tribunalen, en een retoriek over een wereldwijde machtsovername door een illustere elite. Eén beweging valt op: bijna alle internationale sprekers zijn verbonden aan het Children's Health Defense Europa, een actiegroep van grootverspreider van desinformatie, de Amerikaan Robert F Kennedy jr..

Met andere woorden: de complotfuik staat wagenwijd open voor de betogers die vanuit een corona-ongenoegen naar Brussel trekken. Een overzicht:

Reiner Fuellmich: de man die ijvert voor een Neurenberg 2.0 tribunaal

Reiner Fuellmich is een Duitse advocaat en zit in de advisery board van Children Health Defence Europe van Kennedy jr.

Hij is de hoop voor veel complotdenkers om virologen, politici en journalisten voor een tribunaal te brengen: het zogenoemde Neurenberg 2.0-tribunaal. Die naam is niet toevallig een verwijzing naar de tribunalen waar hooggeplaatste nazifiguren werden berecht na de Tweede Wereldoorlog. Fuellmich vindt de coronamaatregelen en de vaccinaties één van de grootste misdaden tegen de mensheid.

Om dat idee kracht bij te zetten, puurt Fuellmich voor zijn populaire retoriek niet noodzakelijk uit wetenschappelijke bewijzen. Integendeel, er zijn talloze video's te vinden waarin hij op overtuigende wijze uitspraken doet die na onderzoek te weerleggen zijn. Van vaccins vindt hij dat ze toxisch zijn en niet dienen om de coronapandemie te bestrijden. Volgens hem dienen ze wel voor "een wereldwijde massamoord".

Mensen van over de hele wereld, die dat sentiment delen, hebben hun hoop gezet op dat Neurenberg 2.0-tribunaal. Het is voor hen een opluchting "dat de schuldigen eindelijk gestraft gaan worden". Toch is er nog nergens ter wereld een strafrechtelijke procedure opgestart om dat tribunaal te beginnen. Het verhaal stimuleert wel haat tegen politici en wetenschappers die elk in hun eigen land de leiding hebben over het coronabeleid. "Ze zullen letterlijk hangen", is een niet uit de lucht gegrepen citaat dat vaak opduikt. Aan dat Neurenbergtribunaal hangt dus, al dan niet bedoeld, een donker randje. Heel wat nazikopstukken werden in Neurenberg ter dood veroordeeld.

Catherine Austin Fitts: ooit nog onderminister in de VS, nu vooral antivax

Austin Fitts was onder meer onderminister voor Stedelijke Ontwikkeling in de regering van voormalig Amerikaans president George Bush, eind jaren 80. Ze is één van de mensen die wordt geïnterviewd in de film "Planet Lockdown", een documentaire die complottheorieën promoot. De film werd verbannen van Facebook en YouTube, nadat hij daar al miljoenen mensen had bereikt. Ook zit in de Advisary board van Children's Health Defense Europe, de organisatie van Kennedy jr. die wereldwijd van leer trekt tegen vaccinatie. Momenteel woont ze in Nederland.

Markus Haintz: Duitse advocaat die verwijst naar 'pedofiele elite'

Markus Haintz is een Duitse advocaat en maakte deel uit van het Duitse "Querdenken", een beweging die veel mensen met uiteenlopende achtergronden aantrekt, van complotdenkers tot rechtsextremisten. Ook hij is lid van de advsiary board van Children's Health Defense van Kennedy jr.. Querdenken betekent "dwarsdenken". De beweging kreeg veel mensen op straat tijdens betogingen in Duitsland tegen de coronamaatregelen, maar richt zich nu meer en meer op de antivaccinatiebeweging. Al lijkt de groep wat uiteen te vallen door interne strubbelingen.

Haintz verwijst regelmatig naar de Qanon-complottheorie, die onder meer beweert dat de wereld wordt geleid door een satanistische pedofiele elite, die kinderen ontvoert. Al is dat voor Haintz geen samenzwering.

Vera Sharaz: symboolfiguur die als Holocaust-overlevende coronabeleid met nazisme vergelijkt

Vera Sharav is een symboolfiguur uit de antivaccinatiebeweging en behoort ook al tot het Children Health Defense van Kennedy jr. Ze is in 1937 geboren in Roemenië. Haar vader kwam om in de Holocaust. Later emigreerde ze naar de Verenigde Staten. Ze ijvert al jaren tegen de medische industrie. Ze is daarmee gestart nadat haar zoon zou zijn overleden aan de bijwerkingen van een medicijn tegen psychose. Volgens haar is de farma-industrie enkel gedreven door geld. Sharav is ook al jaren erg kritisch over vaccinatie.

Tijdens de covidpandemie wordt Sharav vaak opgevoerd als de Holocaust-overlevende die het huidige beleid wereldwijd vergelijkt met het naziregime. Die vergelijking duikt wel vaker op en is erg populair bij fanatieke tegenstanders van de coronamaatregelen. In Nederland dragen niet-gevaccineerden soms een jodenster tijdens demonstraties. Bij ons hebben mensen uit de Joodse Gemeenschap en onderzoekers van verschillende instellingen die vergelijking al herhaaldelijk afgekeurd.

In november vorig jaar interviewde coronascepticus en oprichter van Viruswaarheid, Willem Engel, Sharav over haar verleden en blik op de huidige corona-aanpak.

Wat met de Belgische actiegroepen?

De organisatie van de betoging zondag is in handen van Europeans United. VlamingTom Meert is de voorzitter. In een recent interview op YouTube geeft Meert aan dat er mogelijk een livestream wordt opgezet met Kennedy jr. Diens "Children's Health Defense" promoot ook petities van Meert en co. Een link is er dus zeker en die wordt met de internationale sprekers die Europeans United op 17 januari op haar sociale kanalen postte extra in de verf gezet. Op Radio1 zei Meert al wel dat hij geen antivaxxer is, maar dat iedereen vrij moet zijn in zijn keuze.

Andere deelnemende groepen zijn die van"Restart-life" rond activist en voormalig Open VLD'erSteven Arrazola De Oñate en Michael Verstaeten met zijn"Viruswaanzin". Samen zitten de twee ook in "Vrijheid", een nieuwe politieke beweging. Beiden laten zich zeer scherp uit over het beleid. Maar op social media gaf onder meer Arrazola De Oñate als voormalig beroepsmilitair al meermaals aan niet tegen vaccinatie op zich te zijn, maar heeft hij wel vragen bij de covidvaccinatiecampagne.

Ook advocate Carine Knapen van "Hands For Freedom" is van de partij. Knapen is bij een breder publiek mogelijk gekend als de tijdelijke advocate van de weduwe van militair Jurgen Conings, waar politie en leger vorig jaar een tijdlang naar zochten omdat hij Marc Van Ranst wilde doden.

Knapen liet de familie van Conings onder meer geloven dat de militair geen zelfmoord pleegde. "Ik voelde aan de lijkzak en er zat alleen maar lucht in", zei ze eerder. Ze suggereerde dat de vindplaats van Conings sporen vertoonden die erop wezen dat de militair werd vermoord en doelde op een "staatscomplot". De levenspartner van Conings vertelde later in de krant Het Laatste Nieuws dat er van een complot geen sprake was. Hoe dan ook, Knapen is al vaak geschorst op Facebook, maar hier geen duidelijke linken naar de klassieke antivax-beweging.

Ook de groep "Samen Voor Vrijheid" roept op om te komen. Dat is de groep rond Sarah Melis en Ezra Armakye. Melis werd eerder al gelinkt aan Feniks, een afscheuring van het extreemrechtse Schild & Vrienden van politicus Dries Van Langenhove. "Samen Voor Vrijheid" was verantwoordelijk voor de organisatie van de grote betoging op 21 november vorig jaar.

Armakye laat zich op sociale media dan weer opmerken met spirituele berichten en zijn geloof in buitenaardse wezens die de gebeurtenissen op aarde zouden beïnvloeden. De man is ook aanhanger van "Happy Science", een Japanse religieuze beweging die vaak als sekte wordt bestempeld.

Zij zijn vrij laat beginnen oproepen om mee te betogen en spelen op het eerste zicht ook geen prominente rol. Organisator Tom Meert van Europeans United betreurde eerder al, onder meer op de website van Bruzz de linken van Melis en co met extreemrechts.

Wie is Robert F. Kennedy jr. en wat is zijn Children's Health Defense ? Robert F. Kennedy jr. is niet alleen de zoon van Robert Kennedy en neef van de vermoorde Amerikaanse president John F Kennedy, maar ook een anti-vaccinactivist met wereldwijd een gigantische impact. Kennedy ijverde in het verleden fel voor milieuthema's, maar raakte gaandeweg overtuigd van de onveiligheid' van vaccinatie van kinderen. Zo meent hij dat er linken zijn met onder meer autisme en ADHD. Claims die met een grote wetenschappelijke consensus al veelvuldig zijn weerlegd. Vorig jaar ontdekten onderzoekers van het Center for Discountering Digital Hate (een ngo die onder meer strijdt tegen online haat, nvdr.) dat amper 12 mensen aan de bron liggen voor het grootste deel van de misleidende beweringen en regelrechte leugens over COVID-19-vaccins die zich verspreiden op Facebook, Instagram en Twitter. Kennedy was één van hen. "The Disinformation Dozen", zoals ze worden genoemd, zijn verantwoordelijk voor 65 procent van de desinformatie op de grote sociale mediaplatformen. Instagram verwijderde daarom ook het profiel van Kennedy jr. Zowel Austin Fitts, Fuellmich, Charav en Haintz behoren tot "Children's Health Defense Europe" (CHDE),de internationale anti-vaccinatiegroep van Robert Kennedy Jr.. .Ze staan netjes met naam en foto vermeld op de website van de vereniging, en zijn aangekondigd als spreker nu zondag in Brussel. Daarnaast circuleert nog de naam van de Belgische Sanne Depuydt die mogelijk komt spreken. Zij is voorzitter van CHDE. De Europese groep staat op haar adres geregistreerd. Children's Health Defense Europa is in augustus 2020 opgericht, en aangekondigd in Berlijn. Ook de Nederlanse corona-activist Willem Engel is daar aanwezig en laat weten te gaan samenwerken met Kennedy. Die Europese tak behoort tot het grotere Amerikaanse Children's Health Defense, opgericht in 2011. Die groep is fel gekant tegen algemene vaccinatie, maar vecht ook andere gezondheidsprogramma's aan in de VS. De bekendheid van Kennedy leverde de ngo tijdens deze pandemie miljoenen op aan donaties. In 2020 verdubbelde de inkomsten tot bijna zes 6 miljoen euro. Geld dat gebruikt wordt om wereldwijd campagne te voeren. Dat bleek uit een onderzoek van Assiociated Press.

Dit artikel is een samenwerking tussen VRT NWS, Pointer en Knack.

