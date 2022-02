Sinds het begin van de coronapandemie zijn in België meer dan 30.000 coronadoden geteld. Dat bevestigt viroloog Steven Van Gucht maandag.

'Achter dat cijfer steekt een hele evolutie, twee jaar met twee winterseizoenen', zei de viroloog. Het virus maakte de meeste slachtoffers in 2020, met twee zware golven. Dat jaar is alleen al goed voor 72 procent van de overlijdens. 'Dat was een heel dodelijk jaar, we moeten al teruggaan tot de Spaanse griep om dit soort oversterfte te zien', aldus de viroloog. De oversterftecijfers tonen aan welke impact het coronavirus had. 'Duizenden extra doden in 2020 die je normaal niet ziet. Dat kwam overeen met de COVID-cijfers die geregistreerd werden, dus zie je dat het coronavirus daar een grote rol in heeft gespeeld', aldus de viroloog.

Van Gucht beklemtoont dat de boostervaccinatie een groot verschil maakt in de mortaliteit. Wie een boosterinenting heeft gekregen, heeft volgens cijfers van vorige week zes keer minder kans om te overlijden aan COVID-19. 'Dat is heel significant', zei hij. Op het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano staat de teller momenteel nog op 29.920 overlijdens, cijfers van vorige week vrijdag. De sterftecijfers van de afgelopen drie dagen stuwen dat totaal voorbij de trieste mijlpaal van 30.000 coronadoden. De concrete cijfers zullen dinsdag verschijnen op het dashboard van en in het rapport van gezondheidsinstituut Sciensano.

