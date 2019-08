Van dreigende milieurampen tot democratisch doemdenken: het zijn geen vruchtbare tijden voor de hoop. Met vijf Avonden van Hoop wilde Theater Aan Zee nieuwe perspectieven bieden. Wij keken in onze netten naar de vangst.

'I don't want you to be hopeful. I want you to panic.' Op basis van de toespraak die Greta Thunberg in januari voor de wereldleiders in Davos hield, lijkt de Zweedse klimaatactiviste weinig hoop te stellen in de hoop zelf.

...