Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken raadt partijgenoten die vandaag nog steeds met Poetin dwepen aan 'de eer aan zichzelf te houden'. Dat zegt de Vlaams Belanger zaterdag in Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen.

De partij dacht 'op een bepaald moment dat Poetin een bondgenoot kon zijn in de strijd tegen het multiculturalisme, maar nu blijkt dat we ons grandioos hebben vergist'.

Onder meer Mechels gemeenteraadslid Frank Creyelman staat bekend om zijn sympathieën voor het regime in Rusland. Hij werd al meerdere keren in Moskou uitgenodigd en was waarnemer bij het controversiële referendum dat het Kremlin na de annexatie van de Krim organiseerde. 'Andere partijen proberen ons daar nu op te pakken, maar dat is nooit de partijlijn geweest', zegt Van Grieken daar nu over. 'Vanaf dag één hebben wij afstand genomen van de Russische agressie in Oekraïne. Poetin is een dictator die wreedheden begaat.'

Creyelman is voor Van Grieken maar 'een van de honderden lokale mandatarissen'. 'Hij zou beter eens goed nadenken of hij zijn politieke carrière zo wil beëindigen. Elke keer dat zijn naam in de media valt, beschadigt hij de hele partij. Wij dragen nog steeds de gevolgen omdat hij acht jaar geleden dronken op de Krim rondliep om zich wat interessant te maken.'

Van Grieken is wel niet van plan de Mechelaar uit de partij te zetten, 'hij zou beter de eer aan zichzelf te houden'. Dat advies geldt niet voor boegbeeld Filip Dewinter. 'Hij is nooit in die oostelijke provincies van Oekraïne geweest', zegt Van Grieken zaterdag. 'Bovendien heeft hij meteen na de inval zijn fout erkend en zich verontschuldigd omdat hij zich in Poetin heeft vergist. Het zijn alleen grote mijnheren die hun excuses kunnen aanbieden.'

De partij dacht 'op een bepaald moment dat Poetin een bondgenoot kon zijn in de strijd tegen het multiculturalisme, maar nu blijkt dat we ons grandioos hebben vergist'.Onder meer Mechels gemeenteraadslid Frank Creyelman staat bekend om zijn sympathieën voor het regime in Rusland. Hij werd al meerdere keren in Moskou uitgenodigd en was waarnemer bij het controversiële referendum dat het Kremlin na de annexatie van de Krim organiseerde. 'Andere partijen proberen ons daar nu op te pakken, maar dat is nooit de partijlijn geweest', zegt Van Grieken daar nu over. 'Vanaf dag één hebben wij afstand genomen van de Russische agressie in Oekraïne. Poetin is een dictator die wreedheden begaat.'Creyelman is voor Van Grieken maar 'een van de honderden lokale mandatarissen'. 'Hij zou beter eens goed nadenken of hij zijn politieke carrière zo wil beëindigen. Elke keer dat zijn naam in de media valt, beschadigt hij de hele partij. Wij dragen nog steeds de gevolgen omdat hij acht jaar geleden dronken op de Krim rondliep om zich wat interessant te maken.' Van Grieken is wel niet van plan de Mechelaar uit de partij te zetten, 'hij zou beter de eer aan zichzelf te houden'. Dat advies geldt niet voor boegbeeld Filip Dewinter. 'Hij is nooit in die oostelijke provincies van Oekraïne geweest', zegt Van Grieken zaterdag. 'Bovendien heeft hij meteen na de inval zijn fout erkend en zich verontschuldigd omdat hij zich in Poetin heeft vergist. Het zijn alleen grote mijnheren die hun excuses kunnen aanbieden.'