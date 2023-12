Van Grieken noemt zaak-Creyelman ‘verschrikkelijk’ en spreekt van ‘zware schade’ 

Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken vindt de zaak-Creyelman ‘verschrikkelijk’. ‘Ik neem hem bijzonder veel kwalijk. We kaarten zoveel echte problemen aan en nu moet ik tien minuten hierover praten’, zei een gefrustreerde voorzitter zondagmiddag in het VTM Nieuws.

Frank Creyelman (Vlaams Belang) is door Chinese spionnen meer dan drie jaar lang gebruikt als informant in een poging het beleid te beïnvloeden in het voordeel van Peking. Dat schrijven de Financial Times, Le Monde en Der Spiegel op basis van honderden gelekte sms- en chatberichten.

Daarin wordt ook zijn broer genoemd, Kamerlid Steven Creyelman, die voorzitter is van de commissie Legeraankopen. Volgens Van Grieken hebben hij en zijn partij correct gehandeld. ‘Twee uur nadat we effectieve bewijzen hadden dat hij geld ontvangen had (van China, red.) lag hij uit de partij. We hebben ook nagegaan of er invloed was op de partijlijn, wat niet het geval was’; aldus de voorzitter, die erkende dat er wel vermoedens waren over de contacten van Creyelman met onder meer China.

Hij haalde ook uit naar minister van Justitie Paul Van Tigchelt, die ‘al weken op de hoogte was maar niet aan het parket gevraagd heeft om een onderzoek te voeren’. Ook premier De Croo was volgens hem al een maand op de hoogte. Van Grieken sprak van ‘politieke spelletjes’ en vond het merkwaardig dat dit naar boven komt op zes maanden van de verkiezingen.

Tom Van Grieken steekt zijn in handen in het vuur voor Kamerlid Steven Creyelman. ‘Frank heeft zelf gezegd (in de berichten met zijn Chinese contactpersoon) dat zijn pogingen (om zijn broer te beïnvloeden, red.) niet succesvol waren. Er is geen enkele indicatie dat er iets fouts gebeurd is’, benadrukte hij.

Ook tegen Vlaams parlementslid Filip Dewinter (met wie Frank Creyelman nauwe contacten had en die hem vaak op buitenlandse missies vergezelde) zijn er volgens Van Grieken geen indicaties. Dewinter ging onder meer op bezoek bij de Syrische dictator Assad en de Griekse Gouden Dagenraad.