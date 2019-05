Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken is zopas onder massale persbelangstelling het paleis binnengewandeld voor een consultatie met koning Filip in het kader van de federale formatie. 'Het is de normaalste zaak van de wereld dat de partij die de verkiezingen heeft gewonnen, uitgenodigd wordt bij het staatshoofd', zei hij bij aankomst. 'Ik ga iets normaal niet uitroepen als iets heel speciaals.'

Vlaams Belang werd zondag aan Vlaamse kant de grote winnaar van de verkiezingen. Het is de eerste keer dat een Vlaams Belang-voorzitter bij de koning langsgaat in het kader van de federale formatie. Maar Van Grieken wil daar 'niets speciaals' van maken, verklaarde hij. 'Het is de normaalste zaak van de wereld dat de partij die de verkiezingen heeft gewonnen, uitgenodigd wordt door het staatshoofd. Als de koning respect toont voor ons programma en onze kiezers door ons uit te nodigen, dan toon ik het respect om te komen luisteren. Ik ga gewoon luisteren, en we zullen zien.'

Wanneer Van Grieken na twintig minuten het paleis verliet was hij erg discreet. 'Het was een aangenaam en rustig gesprek. Ik heb op de vragen geantwoord die de koning mij gesteld heeft, maar ik ga dat hier niet bespreken.'

Van Grieken herhaalde ook dat de koning met de uitnodiging 'respect heeft getoond' voor de kiezers van de extreemrechtse partij. Als de koning hem nog eens zou uitnodigen in het kader van de formatie, zal Van Grieken daar opnieuw op ingaan. 'Ik ben een beleefde jongen. Ik ga op iedere uitnodiging in.'

Niet iedereen is even opgezet met het feit dat het VB werd op het paleis uitgenodigd. 'Het eenvoudige feit dat de voorzitter van Vlaams Belang door de poorten van het paleis mag stappen, bezorgt me koude rillingen. Maar gezien het resultaat van de verkiezingen in het noorden van het land, kan je dat de koning moeilijk kwalijk nemen', zei CdH-voorzitter Maxime Prévot woensdag verklaard bij zijn aankomst aan het paleis voor zijn audiëntie bij de koning.

Na Van Grieken wordt PVDA-voorzitter Peter Mertens nog op het paleis verwacht, omstreeks 11.45 uur. Daarna zijn alle partijvoorzitters langs geweest, en is het wachten op de volgende zet van de koning.