Van Grieken: ‘Als we grootste worden, kunnen ze ons niet buitenspel zetten’

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken is niet onder de indruk van veto’s die tegen zijn partij worden uitgesproken.

Tijdens een partijcongres waarschuwde Vooruit-voorzitter Conner Rousseau zaterdag dat na de verkiezingen van 2024 een Vlaamse regering met extreemrechts tot de mogelijkheden behoort. Rousseau haalde de voorbeelden aan van Italië en van Polen en Hongarije, ‘waar extreem-rechts al jaren bestuurt, ten koste van de vrijheid, de privacy en de welvaart van werkende mensen. Vlaanderen mag niet dezelfde weg opgaan. Vlaanderen wordt niet het Hongarije aan de Noordzee’.

‘Prietpraat die bedacht is door een communicatiebedrijf’, reageerde Van Grieken zondag voor de tv-camera’s. Ook hij verwees naar verschillende landen waar ‘partijen als de onze’ aan de macht zijn gekomen. ‘Zijn die allemaal het einde van de wereld geworden? Ik dacht het niet’, aldus de Vlaams Belang-voorzitter. ‘Ik denk dat Vlaanderen de dans niet zal ontspringen.’

Hij verwijst zelf naar de gesprekken die zijn partij na de Vlaamse verkiezingen van 2019 een tijdlang heeft gevoerd met N-VA. Het was toen op voorhand duidelijk dat een meerderheid er niet inzat. Beide partijen kwamen samen niet aan een meerderheid en de andere partijen hadden aangegeven niet met Vlaams Belang in zee te willen gaan. Ook nu klinken gelijkaardige veto’s tegen zijn partij. ‘Ik heb dezelfde veto’s in 2019 gehoord tot een uur voor de verkiezingen en een week later zaten we aan de onderhandelingstafel. Toen kwamen we zes zetels tekort. Als we nu extra moeite doen en we kunnen de grootste worden, dan kunnen ze ons niet buitenspel zetten’, gelooft Van Grieken.