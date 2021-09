Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) pleit ervoor om het sociaal tarief te verlengen zodat personen met een laag inkomen beschermd blijven tegen prijsstijgingen van elektriciteit en aardgas. Dat kondigde ze maandagavond aan in Terzake.

De prijzen van gas en elektriciteit blijven maar stijgen. Energieregulator Creg heeft berekend dat een gemiddeld gezin meer dan 1.000 euro per jaar zal betalen voor elektriciteit en 1.600 euro voor aardgas. En verwacht wordt dat de prijzen nog verder gaan stijgen.

Minister Van der Straeten wil namens de federale regering alvast haar duit in het zakje doen voor de laagste inkomens. Tijdens de aanstaande begrotingsbesprekingen zal ze voorstellen om de uitbreiding van het sociaal tarief te verlengen. Wie een laag inkomen heeft en bijvoorbeeld van een leefloon moet rondkomen, kan automatisch genieten van dat sociaal tarief, waardoor je de laagste marktprijzen moet betalen.

Eind vorig jaar besliste de federale regering om dat sociale tarief uit te breiden, zodat een miljoen gezinnen onder dat tarief vallen. Normaal gezien zou die uitbreiding eind dit jaar aflopen, maar nu de energieprijzen zo sterk stijgen, wil minister Van der Straeten dus bekijken of de uitbreiding verder kan doorlopen.

Een andere maatregel die de federale regering zou kunnen treffen is het BTW-tarief op de energiefacturen verlagen van 21 naar 6 procent, zoals dat vroeger al gebeurde. Van der Straeten is daar echter geen voorstander van, omdat hier iedereen gelijk is voor de wet. Ze verkiest sociaal gestuurde correcties, zoals het sociaal tarief.

