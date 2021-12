Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) legt een wetsontwerp op de regeringstafel dat via een striktere controle moet garanderen dat de volledige factuur van de ontmanteling van de kerncentrales en de berging van nucleair afval wordt afgedekt. Dat schrijven De Tijd en De Standaard vrijdag.

Om de ontmanteling van de Belgische kerncentrales en de berging van het nucleair afval te finan­cieren is de komende decennia een bedrag nodig van 41 miljard euro. Daarvoor zal de nucleaire spaarpot Synatom aangesproken worden, een dochterbedrijf waarin Engie Electrabel eind vorig jaar 14 miljard euro nucleaire provisies had opzijgezet om de opkuis te financieren.

Maar omdat al lang leeft de vrees leeft dat het geld niet beschikbaar zal zijn als het zover is, heeft minister Van der Straeten strengere wetgeving uitgewerkt om te garanderen dat het geld beschikbaar zal zijn voor de nucleaire opkuis. Het grootste deel van de Synatom-spaarpot staat immers niet effectief op een rekening. Electrabel mocht het bijvoorbeeld aan zichzelf ontlenen om aller­hande energieprojecten elders in de wereld te financieren.

Het wetsontwerp voorziet dat Engie Electrabel de leningen terugbetaalt aan Synatom. 'De ontmanteling en berging is de langste, duurste en meest delicate werf die ons land ooit heeft gekend', zegt Van der Straeten. 'De werken zullen minstens tot 2135 duren en tot 41 miljard euro kosten. Engie Electrabel is verantwoordelijk voor de uitstaande miljardenfactuur van kernenergie. Dat verankeren we steviger in de wet.'

Er komt daarbij ook een strenger toezicht door de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen (CNV). Als Electrabel dividenden wil uitkeren aan het Franse moederbedrijf Engie, zal het eerst goedkeuring moeten krijgen van de commissie. Electrabel neemt akte van de plannen en zal die 'analyseren om de gevolgen ervan te bepalen'. 'We willen benadrukken dat we steeds al onze verplichtingen zijn nagekomen, zoals vastgelegd in de wet van 2003, en een solide kredietrating hebben.'

Om de ontmanteling van de Belgische kerncentrales en de berging van het nucleair afval te finan­cieren is de komende decennia een bedrag nodig van 41 miljard euro. Daarvoor zal de nucleaire spaarpot Synatom aangesproken worden, een dochterbedrijf waarin Engie Electrabel eind vorig jaar 14 miljard euro nucleaire provisies had opzijgezet om de opkuis te financieren. Maar omdat al lang leeft de vrees leeft dat het geld niet beschikbaar zal zijn als het zover is, heeft minister Van der Straeten strengere wetgeving uitgewerkt om te garanderen dat het geld beschikbaar zal zijn voor de nucleaire opkuis. Het grootste deel van de Synatom-spaarpot staat immers niet effectief op een rekening. Electrabel mocht het bijvoorbeeld aan zichzelf ontlenen om aller­hande energieprojecten elders in de wereld te financieren. Het wetsontwerp voorziet dat Engie Electrabel de leningen terugbetaalt aan Synatom. 'De ontmanteling en berging is de langste, duurste en meest delicate werf die ons land ooit heeft gekend', zegt Van der Straeten. 'De werken zullen minstens tot 2135 duren en tot 41 miljard euro kosten. Engie Electrabel is verantwoordelijk voor de uitstaande miljardenfactuur van kernenergie. Dat verankeren we steviger in de wet.'Er komt daarbij ook een strenger toezicht door de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen (CNV). Als Electrabel dividenden wil uitkeren aan het Franse moederbedrijf Engie, zal het eerst goedkeuring moeten krijgen van de commissie. Electrabel neemt akte van de plannen en zal die 'analyseren om de gevolgen ervan te bepalen'. 'We willen benadrukken dat we steeds al onze verplichtingen zijn nagekomen, zoals vastgelegd in de wet van 2003, en een solide kredietrating hebben.'