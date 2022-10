Van der Straeten over kernuitstap: ‘Akkoord met Engie blijft voorkeursoptie’

Een akkoord met kernuitbater Engie blijft de “voorkeursoptie” in de onderhandelingen over de levensduurverlenging van de kernreactoren van Doel 4 en Tihange 3. Dat heeft minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) dinsdag gezegd in de Kamercommissie Energie, waar ze een vraag kreeg van N-VA-Kamerlid Bert Wollants.

De regering onderhandelt al sinds het afgelopen voorjaar met de Franse energiegroep over de verlenging van Doel 4 en Tihange 3 met tien jaar. De twee partijen kwamen eind juli tot een onderhandelingskader, dat tegen eind dit jaar tot een akkoord moet leiden. De onderhandelingen lopen op dit moment nog, maar PS-voorzitter Paul Magnette riep maandag op om die gesprekken stop te zetten. De overheid moet de elektriciteit van Engie opkopen aan een prijs die de overheid zelf vastlegt, vindt hij. Minister Van der Straeten, die samen met premier Alexander De Croo aan de onderhandelingstafel zit met Engie, zei dinsdag in de Kamer dat een onderhandeling “geen keiharde boksmatch moet zijn”.

“Daarvoor is de inzet te hoog”, zei ze. “De oorlog op het Europese continent vraagt van iedereen grote inspanningen.”

Volgens de Groen-politica doet de regering “wat nodig is”, en verwacht ze dat ook van de kernexploitant. “De voorkeursoptie is een onderhandeld akkoord met Engie. Een akoord dat zorgt voor betaalbare en betrouwbare energie.”

Ook premier De Croo verklaarde in een andere Kamercommissie dat hijzelf en minister Van der Straeten met Engie onderhandelen volgens het duidelijke mandaat dat binnen de regering was afgesproken. Hij merkte nog op dat er een onderscheid is tussen wat buiten de regering wordt gezegd en wat binnen de regering gebeurt.

Kernenergie verhit opnieuw de gemoederen in de Kamer

De groene regeringspartijen en de PS hebben dinsdagvoormiddag een zitting van de Commissie Energie in de Kamer verlaten. Er was onenigheid ontstaan over een aantal wetsvoorstellen om moderne en kleinere kernreactoren – Small Modular Reactors of SMR’s – mogelijk te maken.

De Commissie besprak dinsdagvoormiddag de agenda van een aantal voorstellen van resolutie en wetsvoorstellen. In het kader van wetsvoorstellen van N-VA, MR, CD&V en Open VLD over de aanpassing van de wet op de kernuitstap en de mogelijkheid tot innovatieve nucleaire elektriciteitsproductie kondigde Commissievoorzitter Christian Leysen (Open VLD) aan dat hij de regering “met nadruk” zou vragen hoe ver het met dat laatste staat.

De regering had eind vorig jaar afgesproken dat er onderzoek naar SMR’s of Small Modular Reactors kan komen en maakte daar 100 miljoen euro voor vrij, maar op een wetgevend initiatief vanuit de regering is het vooralsnog wachten. In afwachting van meer duidelijkheid stelde Leysen voor om de wetsvoorstellen die voorliggen juridisch-technisch te laten analyseren.

Maar volgens Ecolo-Groen speelt Leysen “cavalier seul” en beslist hij zonder overleg met de meerderheid wat er met die voorstellen moet gebeuren. “Dat is geen manier van doen”, zei Samuel Cogolati (Ecolo).

Volgens Cogolati heeft de wet op de kernuitstap uit 2003, die de sluiting van de kerncentrales bepaalt maar aangepast moet worden nu de regering de levensduur van twee centrales verlengt, hoe dan niets te maken met het onderzoek naar SMR’s. De groenen en de PS hebben daarna de zitting verlaten.