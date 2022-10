Van der Straeten legt vernieuwde crisisbijdrage energieproducenten op regeringstafel

Minister van Energie Tinne Van der Straeten heeft een nieuw voorstel klaar voor een crisisbijdrage van alle energieproducenten, inclusief de petroleumsector. De Groen-minister heeft haar voorstel op tafel gelegd bij de federale regering, die zich momenteel buigt over de begrotingsopmaak.

De details van het voorstel wil Van der Straeten bespreken op de kern. ‘Er worden gigantische winsten gemaakt: dat is geld van de mensen, moet ook teruggegeven worden aan gezinnen en bedrijven’, aldus Van der Straeten.

Binnen de federale regering gaan er al langer stemmen op om de overwinsten in de energiesector aan te pakken. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) stelde eerder ook al voor om een eenmalige crisisbijdrage te vragen van de energiesector ten belope van 25 procent van de overwinsten. Samen met minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) zou dat voorstel verder uitgewerkt worden om besproken te worden tijdens de huidige begrotingsgesprekken. Achter de schermen werd de voorbije weken en maanden druk gewerkt aan oplossingen voor de technische en juridische hindernissen.

De kwestie van de overwinsten in de energiesector werd vrijdag ook besproken op de bijeenkomst van Europese ministers van Energie. Daar kwam toen onder meer een akkoord uit de bus over het juridische kader voor het afromen van overwinsten boven de 180 euro per megawattuur bij bedrijven die stroom produceren aan lage kosten, zoals kerncentrales en producenten van hernieuwbare energie. Daarnaast vragen de Europese energieministers een ‘solidariteitsbijdrage’ van de gas-, olie- en kolenbedrijven. Die zou berekend worden op de belastbare winst die 20 procent hoger ligt dan de gemiddelde belastbare winsten sinds 2018.

Nu er op Europees vlak duidelijkheid bestaat over het kader, lijkt het dossier ook in ons land klaar voor een stroomversnelling. Minister Van der Straeten laat weten dat zij haar voorstel voor een ‘crisisbijdrage’ voor alle energieproducenten, ook de petroleumsector, neerlegt. De Europese duidelijkheid was volgens Van der Straeten nodig om haar eigen voorstel definitief in te dienen. ‘In mijn voorstel gebruik ik dezelfde methode, maar ga ik wel verder dan Europa’, klinkt het.

Meer details over de precieze werking van de crisisbijdrage en over de mogelijk opbrengst wil Van der Straeten voorlopig niet kwijt. ‘De details bespreek ik op de kern’, klinkt het.