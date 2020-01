Na het ontslag van VRT-CEO Paul Lembrechts is de voorzitter van de raad van bestuur, Luc Van den Brande, de gebeten hond bij het personeel.

Vakbonden en personeel houden maandag een 24 urenstaking, en daardoor is de programmatie op radio en tv aangepast.

Aan het stakingspiket beklemtonen de vakbonden dat de VRT autonoom moet kunnen werken. 'Als de voorzitter dat niet kan, dan zit hij niet op zijn plaats', aldus Michelle Graus van ACOD.

Luc Van den Brande, voorzitter van de raad van bestuur bij de VRT, zegt in een reactie dat hij de autonomie van de VRT altijd heeft verdedigd, en dat hij dat zal blijven doen. 'In De Zevende Dag heeft de afgevaardigde van ACOD (Wies Descheemaecker, red.) nog gezegd dat hij niet twijfelt aan mijn absolute inzichten over de autonomie van de VRT', zegt Van den Brande.

De voorzitter beklemtoont daarnaast ook dat de autonomie verder versterkt is bij de hervormingen die eind jaren 90 werden doorgevoerd toen hij Vlaams minister-president was. 'En ik wil dat zo houden', aldus Van den Brande.

De afgelopen dagen lekten in de kranten trouwens nog meer details uit over de crisis aan de top van de VRT. De Standaard publiceert maandag een reconstructie waaruit moet blijken dat Van den Brande de hand boven Peter Claes, directeur Media en Productie, houdt, en zelf het ontslag van Claes tegenhield. 'In dat artikel staan zes of zeven manifeste onwaarheden', reageert Van den Brande. 'Dit zal verder bekeken worden.'

Besparingen

De directe aanleiding voor de staking is de manier waarop CEO Paul Lembrechts precies een week geleden werd ontslagen. 'Dat gebeurde als onderonsje van de voorzitter van de raad van bestuur en minister van Media Benjamin Dalle, op basis van een rapport dat niemand, zelfs niet de minister, mocht inkijken', klinkt het in een vakbondscommunicatie.

De werkelijke reden achter het ontslag is, menen de vakbonden op basis van hun contacten, Lembrechts' verzet tegen de besparingen. Het personeel heeft vragen bij de rol die Van den Brande hierin speelde. 'De minister verwijst altijd naar de aandeelhouder, maar als makers, maar ook als kijkers en luisteraars, maken wij ook deel uit van de Vlaamse gemeenschap, en dus van de aandeelhouders', zegt Graus van ACOD. 'Tijdens deze nu al weken durende crisis zijn we echter nooit gehoord.'

Onder de VRT-toren stond al om 7 uur een piket met een tiental vakbondsleden en vertegenwoordigers van personeelsorganisatie Iedereen VRT. Ze worden vergezeld door een van de reuzen van Hart boven hard. Op de middag, van 12 tot 14 uur, is er een solidariteitspiket waar ook vertegenwoordigers van andere sectoren, zoals de cultuursector, verwacht worden. Er staat geen onderhoud gepland met de directie. 'De staking is niet tegen hen gericht, maar we zullen ze straks hier zien passeren', besluit Graus. 'Met de nieuwe CEO ad interim, Leo Hellemans, was er nog geen contact.'

Zo voelt u de staking Door de staking wordt de programmatie op televisie aangepast. Op de zenders Eén en Canvas krijgt de kijker maandag vooral herhalingen te zien, al blijft de vaste afspraak met 'Thuis' op Eén staan en zal ook 'Het Journaal' te zien zijn, zij het in ingekorte versie. Op jeugdzender Ketnet blijft de programmatie onveranderd, al zal het nieuwsprogramma 'Karrewiet' wel uitgebreid aandacht besteden aan de staking. De werkonderbreking heeft ook een impact op de radio. Daar zullen korte nieuwsbulletins afgewisseld worden met muziek, al zullen de zenders wel elk een verschillend aanbod voorzien. Het online aanbod verandert nauwelijks.

