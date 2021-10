De federale regering heeft nieuwe maatregelen aangekondigd nu de coronacijfers weer de hoogte ingaan. Volg hier de livestream van de persconferentie na afloop van het Overlegcomité.

Mondmaskers

Het dragen van een mondmasker wordt vanaf vrijdag verplicht in publieke plaatsen als die binnen zijn. Dat heeft premier Alexander De Croo dinsdag aangekondigd na afloop van het Overlegcomité. De maatregel geldt ook voor het personeel in de horeca en fitnesscentra.

De mondmaskerplicht, die nog steeds van kracht was in het openbaar vervoer en bij de contactberoepen, wordt vanaf vrijdag dus verplicht in de binnenruimtes van onder meer winkels en winkelcentra, zorginstellingen, overheidsgebouwen en inrichtingen voor culturele, feestelijke en sportieve activiteiten, zoals cinema's, schouwburgen, musea en concertzalen.

De verplichting vervalt wel op plaatsen waar het Covid Safe Ticket wordt gebruikt. Het dragen van een mondmasker "is niet steeds aangenaam, maar het is een zeer nuttig en doeltreffend middel tegen de verspreiding van het virus", legde De Croo uit na het Overlegcomité, dat dinsdag vervroegd was bijeengekomen om maatregelen te nemen tegen het stijgend aantal besmettingen met het coronavirus.

Telewerk

De overheid beveelt telewerk voortaan weer sterk aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat hebben de regeringen dinsdag beslist op het Overlegcomité.

Telewerken wordt weer sterk aanbevolen voor alle personeelsleden "wanneer dat kan", zo kondigde premier Alexander De Croo aan. "Thuiswerk zorgt ervoor dat er minder contacten zijn op de werkplek en dat is een goede zaak." Ook moet de maatregel het aantal mensen op het openbaar vervoer verminderen.

Coronapas wordt uitgebreid naar horeca en fitnesszaken

Het Covid Safe Ticket (CST) wordt vanaf 1 november uitgebreid naar horecazaken en fitnesscentra. Dat is dinsdag beslist op het Overlegcomité. Voor het personeel in die zaken gaat vanaf vrijdag wel weer een mondmaskerplicht in.

In Brussel wordt er al een coronapas gevraagd in horecazaken, en in Wallonië zou dat het geval zijn vanaf 1 november. In Vlaanderen was dat tot nog toe niet het geval, maar het CST wordt vanaf volgende maand uiteindelijk in heel het land ingevoerd voor horecazaken en fitnesscentra.

De drempel die bij evenementen bepaalt wanneer het CST ingezet moet worden om de mondmaskerplicht te doen vervallen, wordt daarnaast weer verlaagd tot 200 personen binnen en 400 buiten. Momenteel konden binnenevenementen vanaf 500 personen en buitenevenementen vanaf 750 personen plaatsvinden zonder beperkingen én zonder coronapas, tenzij de lokale overheid daar anders over besliste.

Voor discotheken en nachtclubs blijft het gebruik van de coronapas altijd verplicht. (

Snel stijgende besmettingen

Het Overlegcomité was normaal gezien gepland voor vrijdag, maar onder druk van de snel stijgende besmettingen vervroegde premier Alexander De Croo (Open VLD) de vergadering.

De snelle stijging van het aantal besmettingen met covid-19 is de grote boosdoener: minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (VOORUIT) sprak vorige week al van een 'vierde besmettingsgolf'. Zondag maande de Vooruit-vicepremier mensen al aan om opnieuw vaker het mondmasker te dragen, en daarvoor niet te wachten op de politiek. 'Doe dat maar vanaf morgen', klonk het op VTM Nieuws.

Jambon tevreden met beslissingen in Overlegcomité

Jan Jambon reageert dinsdagavond tevreden op de beslissingen die zijn genomen binnen het Overlegcomité. De Vlaamse minister-president verblijft momenteel in Dubai, waar op de Wereldexpo een Vlaamse week wordt georganiseerd. Hij heeft dus vanop ruime afstand online aan de vergadering deelgenomen, maar is tevreden met het resultaat.

In de Vlaamse horecazaken zal vanaf 1 november het Covid Safe Ticket (CST) worden toegepast. Op voorhand werden vragen gesteld bij de doelmatigheid van zo een maatregel - die houdt volgens Jambon en zijn partijvoorzitter Bart De Wever (N-VA) immers geen coronabesmettingen tegen - maar dinsdagavond klinkt het dat de sector zelf vragende partij was. "En ik vind dat we in de eerste plaats naar de sectoren moeten luisteren", aldus de Vlaamse minister-president.

Door CST toe te passen, kan ook worden vermeden dat bezoekers opnieuw een mondmasker moeten dragen op café of restaurant. Dat mondmasker gaat bovendien af als men eet of drinkt, wat voor verwarring kan zorgen. Het personeel van horecazaken zal wel altijd een mondmasker moeten dragen, aldus Jambon, omdat het hier gaat om een relatie werknemer-werkgever.

Ook in fitnesszaken moet vanaf 1 november een CST worden voorgelegd. Volgens de Vlaamse minister-president om het fitness-toerisme in de Vlaamse Rand te vermijden.

Hij reageerde dinsdag ook tevreden op het feit dat CST bij evenementen slechts verplicht wordt vanaf 200 personen binnen en 400 buiten. "Er lag een voorstel op tafel vanaf 50 personen binnen en 100 buiten, maar dat heeft het dus niet gehaald."

De pandemiewet had Jambon als N-VA'er liever niet geactiveerd gezien. Maar "maar we zijn ook legalisten", klonk het.

