Van Besien (Groen): 'We willen ons resultaat van vorige verkiezingen minstens verdubbelen'

"Het belangrijkste is dat we de huidige coalitie kunnen breken om met een progressieve coalitie de stad een andere richting uit te duwen", aldus Van Besien in een eerste reactie.

Van Besien kwam samen met vrouw en dochter te voet naar het stemlokaal op de Turnhoutsebaan. "Het was even aanschuiven in een nauwe rij. Ondertussen hebben ze een nieuwe ingang geopend, ik denk dat dat verstandig was."

De zenuwen heeft Van Besien voorlopig nog onder controle. "Het is wachten op een uur of half zes, zes uur, als alle resultaten binnen zijn. Dan weten we waar we aan toe zijn." De volgende uren zal Van Besien met vrienden doorbrengen. "We organiseren een 'apéritif electoral' op het Krugerplein. Nadien voeg ik me bij mijn partijgenoten om de resultaten te ontdekken", zei de topman Groen.

Groen wil in Antwerpen het resultaat van de vorige gemeenteraadsverkiezingen minstens verdubbelen. "Maar het gaat er ook om dat we de huidige coalitie kunnen breken en op die manier een nieuwe, progressieve coalitie kunnen maken die de stad een andere richting uitduwt", aldus Van Besien.