Van Alexander De Croo tot Tom Lanoye: dit zijn de beste interviews van 2023

Beste lezer,

Dit is misschien een goed moment om u een keer te bedanken. Elk jaar mogen redacteuren van Knack urenlang praten met de meest interessante mensen uit alle hoeken van de samenleving: politici, wetenschappers, activisten, kunstenaars. Ze maken tijd voor ons in hun drukke agenda’s alsof ze niets beters te doen hebben.

Wij kunnen onszelf wel wijsmaken dat ze dat doen omdat ze ook maar wat graag een keertje met ons willen praten, maar de enige reden bent u natuurlijk, beste lezer.

Die slimme, bekende mensen maken in hun agenda tijd voor u. Ze willen u overtuigen van hun argumenten, ze willen tegenover u hun beleid verdedigen, of ze willen u soms gewoon zover proberen te krijgen om hun nieuwste boek te kopen. Het is aan ons om de vragen te stellen die er bij u opkomen als u dat allemaal aanhoort.

We hopen dat we daar ook dit jaar iets of wat in geslaagd zijn. De twaalf interviews hieronder zijn alvast degene waar we dit jaar het blijst mee zijn. Mocht u ze nog niet gelezen hebben, zijn de luie dagen in de kerstvakantie een gelegenheid om ze in te halen.

Fijne feesten!

1. Bent u hoogsensitief of niet stressbestendig? Dit zegt de wetenschap

Er gaat geen week voorbij of een bekende Vlaming out zich als hoogsensitief. Wat dat dan precies mag betekenen, blijft bij die ontboezemingen meestal onvermeld. Ook voor Patricia Byttebier, hoogleraar ontwikkelingspsychologie aan de KU Leuven, was het ooit niet meer dan een vaag concept. Tot nu.

2. Hugo Matthysen en Bart Peeters: ‘Tom Waes heeft veel weg van Clement Peerens’

Hugo Matthysen en Bart Peeters. © Károly Effenberger

Clement Peerens gaf zijn allerlaatste afscheidsconcert op 7 januari in Antwerpen. Samen met Bekende Vriend Bart Peeters haalt Hugo Matthysen herinneringen op aan de successen van de politiek geheel incorrecte Antwerpse rocker.

3. Thomas Dermine (PS): ‘Vlaanderen moet uitkijken dat het over 60 jaar niet in dezelfde positie zit als Wallonië vandaag’

© belga

Econoom Thomas Dermine schreef het boek Walen werken wél!, tegelijk een met cijfers en grafieken onderbouwd essay over de staat van Wallonië én een persoonlijke getuigenis. ‘Ik ben in de jaren negentig opgegroeid in Charleroi, een stad compleet in verval. Met de teloorgang van de industrie ging ook de ziel van de stad verloren. Het was een niet te peilen tragedie. Het gevolg was niet alleen economisch, maar ook politiek en moreel verval. Door de omgeving waarin ik ben opgegroeid, heb ik eigenlijk een beschadigde identiteit.’

4. Gerontoloog Els Messelis over grijze scheidingen: ‘Mannelijke 75-plussers baren me de meeste zorgen’

40 procent meer scheidingen bij 65-plussers? Dat verrast gerontoloog Els Messelis niet.

5. Russische politologe: ‘Poetin is net een stap te ver gegaan’

‘De Russische samenleving is totaal gedemoraliseerd. Het is een land dat zich oud voelt, ontmoedigd, ontdaan van elke vorm van levenslust. Het is een samenleving met een gebroken rug.’ Russische politologe Jekatarina Schulmann vertelt het zonder zichtbare emotie, als een arts die een medisch rapport overloopt en een patiënt zijn diagnose meedeelt. Het is een metafoor die met enige zin voor overdrijving passend is voor wie dezer dagen Rusland probeert te begrijpen.

6. ‘Wij zijn uitzonderingen’: Soe Nsuki, Harry Van Barneveld en Noël Slangen over kinderarmoede

Comedian Soe Nsuki, ex-judoka Harry Van Barneveld en Noël Slangen, voorzitter Kinderarmoedefonds. © Rebecca Fertinel

‘Als kind zat ik televisie te kijken toen er plots een deurwaarder binnenkwam en het toestel meenam.’ Het is een van de vele kwalijke jeugdherinneringen van Noël Slangen, voorzitter van het Kinderarmoedefonds. Ook ex-judoka Harry Van Barneveld, brons op de Spelen in Atlanta 1996, en de multigetalenteerde Soe Nsuki zagen in hun kindertijd deurwaarders en zwarte sneeuw. Knack zette hen bij elkaar voor een gesprek over opgroeien in armoede.

7. Regisseur Adil El Arbi: ‘De Spielberg van Molenbeek? Any Day!’

© Diego Franssens

In gepolariseerde en angstige tijden snakt de samenleving naar verbindende figuren als Adil El Arbi, die als jonge filmmaker Vlaanderen inpakte toen hij in 2014 De Slimste Mens ter Wereld won. Een gesprek.

8. Conservatief Douglas Murray: ‘Waarom kan de conclusie niet zijn dat het kolonialisme ook positieve kanten had?’

© Douglas Murray

Conservatief auteur Douglas Murray verdedigt de koloniale geschiedenis van het Westen: ‘Kolonialisme lijkt tegenwoordig wel een soort erfzonde.’

9. De klimmer in Wout van Aert: ‘Bergop kan ik mezelf één dag overtreffen’

Wout van Aert bepaalt het tempo in de rit naar de Grand Colombier in 2020. © GETTY & BELGAIMAGE

De Tour de France keert vandaag terug naar de Grand Colombier, de klim waar Wout van Aert voor het eerst zijn kwaliteiten als klimmer toonde. Hoe kan hij als ‘zwaargewicht’ zo lang bergop meegaan? En waar komt zijn liefde voor de cols vandaan? Een monoloog.

10. De woede van Tom Lanoye: ‘Elke homo zal opnieuw een verdoken pedo worden genoemd’

ls Tom Lanoye zich kwaad maakt, zal Vlaanderen dat geweten hebben, zelfs al wordt hij eind augustus 65 en is hij al enige tijd angry young man af. In zijn jongste pamflet Woke is het nieuwe Marrakeshpact, een uitgebreide bewerking van zijn Paul Verbraekenlezing in het Antwerpse Zuiderpershuis, viseert hij niemand minder dan opper-Vlaming Bart De Wever (N-VA).

11. Alexander De Croo (Open VLD): ‘Het is niet met wat make-up dat het Vlaams Belang zijn lelijke smoel aantrekkelijk kan maken’

Het was alweer een jaar waarin de ene crisis de andere opvolgde’, antwoordt Alexander De Croo (Open VLD) als we hem vragen hoe 2023 is geweest. De premier doelt daarmee niet op zijn eigen partij (‘point taken’), of toch niet in de eerste plaats. Een gesprek.

12. Robbie Cleiren volgt lerarenopleiding: ‘Als acteur sta je toch vooral voor je eigen parochie te preken’

© Joris Casaer

Omdat acteur Robby Cleiren zijn agenda steeds leger zag worden, bedacht hij een plan B: leraar Nederlands worden. ‘Als er te veel acteurs en te weinig leraren zijn, moet je daar misschien wel je conclusies uit trekken.’