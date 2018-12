Live Valt de regering? Premier Michel gaat naar Marrakesh, geen consensus binnen regering

21:16

Peeters: 'N-VA wil standpunt parlement niet verdedigen. Situatie is zeer, zeer ernstig'

'Op vraag van N-VA is er een ministerraad georganiseerd. Premier Michel en Didier Reynders hebben tekst en uitleg gegeven over het besluitvormingsproces over het Belgische standpunt ten aanzien van het migratiepact. N-VA wilde dat standpunt niet verdedigen. Theo Francken en Jan Jambon hebben zich uit de ministerraad teruggetrokken. De situatie is zeer, zeer ernstig. Ik weet niet wat de precieze houding van N-VA is. Het is aan hen om duidelijkheid te verschaffen', aldus Peeters.