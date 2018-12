Valt de regering? De soep wordt nog niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend

'Ik ga naar de Kamer om een mandaat te vragen': die woorden van premier Charles Michel leken dinsdagavond het einde van zijn regering aan te kondigen. In de commissie Buitenlandse Zaken stond een stemming gepland over de Belgische steun voor het VN-migratiepact. De premier zou daar zo goed als zeker een meerderheid vinden, maar dan wel zonder N-VA en met steun van de oppositie. N-VA had al eerder aangekondigd dat een wisselmeerderheid op dit punt de val van de regering zou inluiden.

...