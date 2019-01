Valse start: wanneer uw voornaam een vergiftigd geschenk is

Het scheelde geen haar of dit artikel was ondertekend door Naomi Van den Broeck. Mijn ouders hadden die naam al een tijdje in gedachten, al blijft onduidelijk waar de inspiratie precies vandaan kwam. Alvast niet bij topmodel Naomi Campbell: op het moment van mijn geboorte had zij wel al in een videoclip van Bob Marley meegedanst, maar echt doorbreken zou ze pas een paar jaar later. Uiteindelijk werd het dus Stefanie, een naam ingefluisterd door wijlen mijn grootmoeder. Naar verluidt haalde zij inspiratie bij het toenmalige enfant terrible van het prinsdom Monaco. Hoe het ook zij, onverdeeld gelukkig ben ik met die voornaam nooit geweest. In de jaren 1980 kwam ik in elke school, op elk kamp en bij elke vereniging minstens een handvol naamgenoten tegen. En Stefanie, het klínkt ook niet bijster getalenteerd of bijzonder. Het kon erger...