Valerie Van Peel en Lorin Parys zijn door de partijraad verkozen als nieuwe ondervoorzitters van N-VA.

Leuvenaar Lorin Parys, Vlaams Parlementslid, volgt daarmee zichzelf op als ondervoorzitter. De Antwerpse Valerie Van Peel, Kamerlid, komt in de plaats van aftredend ondervoorzitter Cieltje Van Achter.

De partijraad van N-VA, een orgaan met meer dan 200 leden, kon zaterdag met een digitale stemming kiezen tussen Anneleen Van Bossuyt, Assita Kanko, Kathleen Depoorter, Lorin Parys, Theo Francken en Valerie Van Peel.

Louis Ide volgt zichzelf op als nationaal secretaris. Hij was de enige kandidaat voor die functie.

De verkiezing heeft deze keer een bijzonder gewicht en kreeg de voorbije week veel media-aandacht, omdat de verwachting is dat de ondervoorzitters een goede uitgangspositie zullen hebben om de volgende voorzitter van de partij te worden.

