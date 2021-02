Valerie Van Peel en Lorin Parys zijn door de partijraad verkozen als nieuwe ondervoorzitters van N-VA. Dat de functie een mooie springplank zou zijn om later voorzitter te worden, noemen ze beiden overroepen.

Leuvenaar Lorin Parys, Vlaams Parlementslid, volgt zichzelf op als ondervoorzitter. De Antwerpse Valerie Van Peel, Kamerlid, komt in de plaats van aftredend ondervoorzitter Cieltje Van Achter.

De partijraad van N-VA, een orgaan met meer dan 200 leden, kon zaterdag met een digitale stemming kiezen tussen Anneleen Van Bossuyt, Assita Kanko, Kathleen Depoorter, Lorin Parys, Theo Francken en Valerie Van Peel.

Louis Ide volgt zichzelf op als nationaal secretaris. Hij was de enige kandidaat voor die functie.

Dank partijraadsleden voor de steun. Samen met @lorinparys123 , samen met álle partijgenoten, gaan we er de volgende jaren weer sterk tegenaan. Ben er klaar voor 💪 — Valerie Van Peel (@valerievanpeel) February 6, 2021

Heel erg blij met vertrouwen partijraad om samen met @valerievanpeel volgende 3 jaar ondervoorzitter van de N-VA te mogen zijn. Bedankt aan alle alle kandidaten voor het fijne verloop. https://t.co/qyl4W4zrJb — lorinparys (@lorinparys123) February 6, 2021

Veel aandacht

De verkiezing heeft deze keer een bijzonder gewicht en kreeg de voorbije week veel media-aandacht, omdat de verwachting is dat de ondervoorzitters een goede uitgangspositie zullen hebben om de volgende voorzitter van de partij te worden.

'Ik ben er van overtuigd dat er veel mensen zijn die onze ideeën steunen, maar nog niet op ons stemmen', zegt Parys in een vooruitblik op zijn volgende drie jaar als ondervoorzitter. 'We moeten dat potentieel aanboren op een innemende manier. Wij zijn echt een brede volkspartij, alleen worden onze hardere standpunten wat makkelijker in de media gebracht.'

Geen springplank

Dat de functie een mooie springplank zou zijn om later voorzitter te worden, vindt Parys onzin. 'Zo werkt het niet bij ons. Als de opportuniteit zich aandient, zal het hele ledenbestand kunnen kiezen uit iedereen die zich kandidaat wil stellen. Ik vind het overroepen om te zeggen dat wij nu in polepositie zouden zitten. Het ondervoorzitterschap is vooral een interne functie.'

Valerie Van Peel wil nu graag zo snel mogelijk gaan samenzitten met Parys en met voorzitter Bart De Wever. Op haar invulling van de job loopt ze nog niet vooruit, maar ze wil wel graag de hele partij betrekken, van de basis tot de top. Dat de functie een mooi uitgangspunt is om later voorzitter te worden, vindt ook zij 'heel hard bij de haren getrokken als je de realiteit kent'.

Heeft N-VA een probleem?

Verliezend kandidaat Theo Francken wenste de twee winnaars op Twitter snel 'succes met de belangrijke opdracht'. Analisten merken wel op dat de vaststelling na deze voorzittersverkiezingen toch is dat de steun voor hem binnen de partij blijkbaar niet in verhouding is met zijn populariteit bij het grote publiek.

'Francken heeft een probleem, De Wever heeft een probleem, N-VA heeft een probleem. Als het bestuur van een politieke partij het electoraat niet meer vertegenwoordigt, zit je met grote problemen,' tweette Knack-journalist Ewald Pironet.

Francken heeft probleem, De Wever heeft probleem, N-VA heeft probleem. Als bestuur politieke partij het electoraat niet meer vertegenwoordigt, zit je met grote problemen. — Ewald Pironet (@epironet) February 6, 2021

Proficiat Valerie en Lorin, succes met de belangrijke opdracht. ✌️ — Theo Francken MP (@FranckenTheo) February 6, 2021

Ook Anneleen Van Bossuyt, Assita Kanko en Kathleen Depoorter feliciteerden Van Peel en Parys al.

Proficiat @valerievanpeel en @lorinparys123! Jullie gaan dat schitterend doen als ondervoorzitters van onze partij. Als één team richting 2024 nu — Anneleen Van Bossuyt (@anneleen_vb) February 6, 2021

Proficiat aan @lorinparys123 en @valerievanpeel met hun bevestiging en verkiezing als ondervoorzitter van @de_NVA .

Veel succes en op scherp naar de toekomst !🦁✌️ — kathleen depoorter (@KDepoorterMP) February 6, 2021

