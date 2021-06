'We willen inzetten op kwaliteit veeleer dan op kwantiteit', zegt Valérie De Bue (MR), Waals minister van Toerisme.

Het lokale toerisme boosten is een belangrijk onderdeel van het economisch herstelplan voor Wallonië. De toeristische sector in Wallonië is goed voor 88.000 banen - 'evenveel als de bouwsector', aldus minister Valérie De Bue - of 7,9 procent van de totale Waalse werkgelegenheid. Het voordeel van banen in de toeristische sector is dat ze lokaal verankerd zijn en niet zomaar naar het buitenland kunnen verhuizen. Geen wonder dus dat in het Waalse relanceplan na corona één hoofdstuk specifiek over de toeristische sector handelt. 'Toerisme is een belangrijke economische motor voor Wallonië', zegt De Bue aan de telefoon. 'Doel is het creëren en versterken van wat we ecosystemen noemen: alomvattende toeristische parcours rondom bepaalde thema's, waarin overnachtingen worden verbonden met specifieke activiteiten, lokale handel, biologische landbouwproducenten en ga zo maar door - een hele economische keten.' In het relanceplan van de Waalse regering is 84 miljoen euro uitgetrokken om het toeristische aanbod te versterken. 'Wallonië moet in de geesten een echte, volwaardige vakantiebestemming worden. We gaan extra investeren in nieuwe toeristische hotspots, ook voor cultureel en zakelijk toerisme, zodat er voor elk wat wils is.' Vóór de coronacrisis gold Wallonië vooral als een populaire bestemming voor kortere verblijven. Door de pandemie ontdekten meer Belgen opnieuw het plezier van vakantie in eigen land, en niet alleen voor een lang weekend. 'Doel is nu: ervoor zorgen dat toeristen ook in de toekomst kiezen voor langere verblijven', betoogt de minister. 'Daartoe moeten we het aanbod uitbreiden en beter in de markt zetten, en ook de toegankelijkheid, netheid en veiligheid van sommige sites verbeteren. Denk aan de creatie van veilige fietsroutes. We willen ook het riviertoerisme in Wallonië verder uitbouwen.' Ook wil de Waalse regering van héél Wallonië een toeristische trekpleister maken, zodat bekende plekken als de Hoge Venen op drukke momenten niet door toeristen worden overspoeld, zoals in december vorig jaar. 'We willen inzetten op kwaliteit veeleer dan op kwantiteit.' Het voorbije jaar was er ook een ware rush van Vlaamse liefhebbers op vastgoed in populaire vakantiedorpen in de Ardennen. Grote en luxueuze vakantieverblijven gingen vlot van de hand. 'Het klopt dat Wallonië nogal wat Vlamingen aantrekt, een trend die is versterkt door corona', besluit De Bue. 'Het gaat om een publiek van veelal bemiddelde toeristen die Wallonië trouw blijven en beschikken over kapitaal om te investeren. Dat is dus een uitstekende zaak.'