Wies Descheemaeker, de secretaris van de socialistische vakbond ACOD-VRT, is niet te spreken over de aanwezigheid van Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken op de Grote Karrewiet Verkiezingsshow op Ketnet.

Het was vrij uniek: verschillende partijvoorzitters die zondagochtend deelnamen aan een verkiezingsshow op de jongerenzender van de VRT. Descheemaeker heeft lof voor Karrewiet, het jongerenjournaal op Ketnet. 'Karrewiet staat er voor bekend om complexe en dikwijls gevoelige nieuwsfeiten toegankelijk te maken voor de jonge mediagebruiker en verdient daar alle lof voor. Keer op keer slaagt het programma er in om een breed jeugdig publiek aan te spreken dat anders verstoken blijft van nieuws op hun maat', aldus Descheemaeker.

Maar de socialistische vakbondsman vindt het niet kunnen dat ook Tom Van Grieken mocht opdraven. Voor, tijdens en na de uitzending werd hij naar eigen zeggen door meerdere vakbondsleden gecontacteerd om daarover hun ongenoegen te uiten. Descheemaeker vindt dat ook de verkiezingsshow van Karrewiet gebonden is door de richtlijnen voor onpartijdigheid, die het belang van duiding bij extreme meningen aanhalen. 'Gewicht en context was in deze uitzending echter volledig afwezig', zegt Descheemaeker. 'De jonge kijkers zagen een gekke kermis of een familiefeest met zes meer of minder sympathieke tantes en nonkels, die en passant hun politieke mening over de maatschappij mochten vertalen naar de kinderlijke leefwereld. Maar in die context waren de figuur van Tom Van Grieken en zijn ranzig gedachtegoed ongepast en een brug te ver.'

Het is niet de eerste keer dat hij dergelijke opmerkingen binnen krijgt. Hij citeert interviews met ex-bokser Freddy De Kerpel over de Braziliaanse president Bolsonaro en met Vlaams Belangers over de schietpartij in Christchurch en rond de Nederlandse politicus Thierry Baudet.