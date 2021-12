De vakbonden ACV en ABVV hebben op maandag samen actie gevoerd in Brugge naar aanleiding van het uitblijven van een akkoord in de sector van de dienstencheques. Na een nieuwe onderhandelingspoging met werkgeversfederatie Federgon blijven de lage verplaatsingsvergoeding en de late loonopslag heikele punten. De actievoerders verzamelden aan het station van Brugge en trokken naar de maatschappelijke zetel van dienstenchequebedrijf Groep Dhaenens.

Op 16 december werd er opnieuw onderhandeld in de sector van de dienstencheques. De vakbonden klagen al langer de lage lonen in de sector aan. 'De huishoudhulpen horen bij de laagst betaalde werknemers van het land. Daarenboven worstelen ze al jaren met veel te lage verplaatsingsvergoedingen. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de werkgevers vandaag opnieuw enkel marginale verbeteringen van de verplaatsingsvergoedingen voorstellen. De loonstijging van 0,4 procent zou ook pas ingaan op 1 januari 2022. Zo missen de werknemers al een jaar loonopslag', klinkt het.

Volgens de vakbonden willen de werkgevers de middelen van het Sociaal Fonds gebruiken om het akkoord te financieren. 'En dat ondanks de verdiende winsten en uitgekeerde dividenden. Het lijkt wel een omgekeerde processie van Echternach. Telkens we denken dat we een stap vooruit kunnen zetten, zet Federgon er twee achteruit. Schandalig dat de 150.000 werknemers de feestdagen tegemoet moeten gaan zonder een correct sociaal akkoord', aldus de vakbonden.

Op 16 december werd er opnieuw onderhandeld in de sector van de dienstencheques. De vakbonden klagen al langer de lage lonen in de sector aan. 'De huishoudhulpen horen bij de laagst betaalde werknemers van het land. Daarenboven worstelen ze al jaren met veel te lage verplaatsingsvergoedingen. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de werkgevers vandaag opnieuw enkel marginale verbeteringen van de verplaatsingsvergoedingen voorstellen. De loonstijging van 0,4 procent zou ook pas ingaan op 1 januari 2022. Zo missen de werknemers al een jaar loonopslag', klinkt het. Volgens de vakbonden willen de werkgevers de middelen van het Sociaal Fonds gebruiken om het akkoord te financieren. 'En dat ondanks de verdiende winsten en uitgekeerde dividenden. Het lijkt wel een omgekeerde processie van Echternach. Telkens we denken dat we een stap vooruit kunnen zetten, zet Federgon er twee achteruit. Schandalig dat de 150.000 werknemers de feestdagen tegemoet moeten gaan zonder een correct sociaal akkoord', aldus de vakbonden.