Vakbonden tevreden over onderwijsstaking: 'Dit is een heel sterk signaal'

Ook Marnix Heyndrickx van VSOA Onderwijs spreekt van een sterk signaal dat door de Vlaamse onderwijswereld wordt afgegeven. 'Een op de twee leden van de liberale onderwijsvakbond doet mee aan de staking', zegt Marnix Heyndrickx. 'Dat cijfer is gebaseerd op onze prognose bij een rondvraag vooraf. Pas over enkele dagen, als we de aanvragen voor stakersvergoedingen binnengekregen hebben, zullen we een exact cijfer kunnen geven. Maar het is nu al duidelijk dat vele scholen dicht zijn gebleven.'

De laatste keer dat er echt in het onderwijs werd gestaakt dateert van 25 en 26 januari 2001. 'Men legde twee achtereenvolgende dagen het werk neer, toen ook al tegen de te hoge werkdruk en te weinig omkadering', herinnert Heyndrickx zich. 'Eind 2014 werd er sterk gemobiliseerd om te manifesteren tegen de golf van besparingsmaatregelen door de federale regering.'

Ook de maatregelen van de Vlaamse regering in het begin van de legislatuur betekenden opnieuw een forse besparing op de onderwijsuitgaven, aldus Heyndrickx. 'Er werd opnieuw sterk ingegrepen in de werkingsmiddelen van scholen en op de loonmassa. Tegelijk wordt van het onderwijspersoneel alweer verwacht, dat zij opnieuw met minder middelen op zijn minst even kwaliteitsvol onderwijs zouden blijven garanderen. Met dit alles komt binnen het onderwijs ook een exodus op gang. Niet enkel startende leerkrachten zoeken snel andere horizonten op; voortaan kiezen ook meer en meer oudere leerkrachten voor een andere job.'