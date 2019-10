Het Belgische leger heeft moeite met het aantrekken van geschikt personeel. 'De lat om toe te treden wordt lager gelegd, wat de kwaliteit van het leger niet ten goede komt', zegt vakbondsvoorzitter Yves Huwart (Algemene Centrale van het Militair Personeel) tegen De Zondag.

In 2020 hoopt het leger meer dan tweeduizend vacatures in te vullen. 'En we zijn nu al onderbemand', zegt Huwart, die denkt dat het vinden van geschikt personeel voor alle vacatures 'een utopie' is.

Volgens de vakbondsvoorzitter komt mogelijk zelfs de veiligheid in het gedrang. Tegen het einde van deze legislatuur zijn er wellicht nog minder dan 20.000 militairen over, tegenover 31.000 in 2013. 'Dat is niet werkbaar', zegt Huwart in De Zondag. 'Op dit moment patrouilleren nog altijd 450 militairen in de straten van Brussel en Antwerpen, op Brussels Airport, aan de kerncentrales... Als er in de toekomst iets ernstigs gebeurt, zullen we er niet meer in staat zijn om nog iets wezenlijks te doen.'

Een woordvoerder spreekt tegen dat er een groot probleem is. 'Dit jaar hebben we 5.500 sollicitanten bij Defensie', zegt Dominiek Saelens, verantwoordelijke voor jobmarketing bij Defensie. 'Dat zijn er meer dan vorig jaar, toen de vooropgestelde 2.000 vacatures wel werden ingevuld. De interesse is er dus nog steeds, maar het klopt wel dat we moeite hebben om technisch personeel te vinden, maar dat is in alle sectoren zo.'

Volgens de vakbonden zijn nieuwe investeringen nodig. 'Er werd door de overheid 9,2 miljard euro aan investeringen beloofd, maar het blijft bang afwachten wat de volgende federale regering effectief zal realiseren', klinkt het. 'Uit ervaring weten we dat Defensie altijd als laatste langs de kassa passeert.'