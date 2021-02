De vakbonden plannen vandaag/donderdag opnieuw acties, om de druk op de werkgevers voor hogere lonen op te voeren. Op 12 februari waren er al acties in de bedrijven. Een grote stakingsgolf is het voorlopig niet.

De acties komen er een dag nadat het overleg tussen de bonden en de werkgevers over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de komende twee jaar is mislukt.

De vakbonden zien een loonsverhoging van slechts 0,4 procent (bovenop de index) niet zitten. Ze willen een indicatieve loonnorm, waarbij in sectoren die het goed doen, wat extra kan worden gegeven. Ze willen ook dat het overleg over hogere uitkeringen vaart krijgt, en los wordt onderhandeld van het loonoverleg. De werkgevers schermen dan weer met de concurrentiekracht, en wijzen erop dat door de coronacrisis heel wat bedrijven in een penibele toestand verkeren.

Om de druk op de werkgevers op te voeren, vindt vandaag/donderdag in gemeenschappelijk vakbondsfront een tweede nationale actiedag plaats. De nadruk ligt op informeren en sensibiliseren, ook al zijn werkonderbrekingen her en der niet uitgesloten.

'Het woord staking valt al meer'

De vakbonden komen ook - coronaproof - op straat. Zo is er een betoging van de drie bonden aan de gebouwen van de Nationale Bank in Brussel, waar honderd mensen worden verwacht. En in Roeselare wordt de loonnormwet door de vakbonden symbolisch afgevoerd naar het containerpark. In Elewijt wordt met een tachtigtal camionettes actie gevoerd op een parking.

De bonden voeren voorlopig nog symbolische acties, maar het is niet uitgesloten dat er hardere acties volgen indien de werkgevers vasthouden aan de loonnorm van 0,4 procent. 'De temperatuur stijgt. Het woord staking valt al wat meer', klinkt het bij vakbondsbronnen. Ook het mislukken van het overleg zal die roep meer kracht geven.

