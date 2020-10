Het gemeenschappelijk vakbondsfront (ACOD, ACV en ACLVB) protesteert tegen de plannen om de belbuscentrale en het leerlingenvervoer te privatiseren, wat tot minder werkzekerheid zou leiden.

De impact van de staking voor het tram- en busverkeer in Vlaanderen is nog niet helemaal duidelijk, maar verwacht wordt dat de staking vooral in de steden voelbaar zal zijn.

Een algemeen beeld geven van de hinder op het vervoersnet van De Lijn is momenteel nog niet mogelijk. 'Maar de onvrede bij het personeel wordt wel breed gedragen', zegt vakbondssecretaris Jo Van der Herten (ACV). 'Ik verwacht dus zeker hinder in de steden. In de landelijke gebieden, waar er meer lijnen zijn die worden verpacht, zal het wellicht minder gevoeld worden.'

De openbaarvervoermaatschappij maakt een gelijkaardige inschatting. 'Als de staking goed opgevolgd wordt, dan zal de hinder wel het grootst zijn op de stadsnetten', zegt Astrid Hulhoven, woordvoerster van De Lijn.

De openbaarvervoermaatschappij raadt de reizigers aan om op voorhand te bekijken of hun tram of bus wel komt. Dat kan door via de app van De Lijn of via de website https://verstoring.delijn.be te zoeken naar de halte waar je wil opstappen. 'Dat is de eenvoudigste manier om real time informatie te krijgen over de trams of bussen die aan hun halte stoppen', zegt Hulhoven.

Verzet tegen private speler

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) vraagt de private busexploitanten die instaan voor de versterkingsritten om deze ritten vrijdag uit te voeren, ook als de reguliere lijnbus niet komt opdagen. 'Zodoende zullen er op diverse plaatsen enkel touringcars rijden om reizigers toch de kans te geven zich te verplaatsen', zegt ze in een mededeling. Sinds 5 oktober worden deze private exploitanten ingezet tijdens de schoolspits. Het gaat momenteel om een 185 extra bussen.

De 24 urenstaking bij De Lijn is een gevolg van de plannen van de Vlaamse regering om het 'vervoer op maat' - de belbuscentrale en het leerlingenvervoer - tegen 2022 door een private speler te laten regelen. De vakbonden vrezen dat vijftig personeelsleden die zich bezighouden met die planning daardoor de overstap moeten maken naar een privébedrijf, waar ze geen garanties krijgen op werkzekerheid.

'We hopen met deze staking toch een signaal te kunnen geven', zegt vakbondssecretaris Van Der Herten. 'We verwachten dat de werkgever op zoek gaat naar mogelijkheden om de betrokken personeelsleden te herscholen. Er zijn mogelijkheden genoeg om hen binnen De Lijn herop te vissen.'

'Staken onverantwoord'

De directie van de openbaarvervoermaatschappij is echter niet opgezet met de 24 urenstaking. 'Staken is totaal onverantwoord in deze tijd waarin De Lijn zich moet meten met de privé', stelt directeur-generaal Roger Kesteloot in een mededeling. 'De vakbonden zetten hiermee de toekomst van De Lijn als geheel op het spel.'

Minister Peeters betreurt de actie. Ze wijst erop dat de werking van De Lijn momenteel voorwerp uitmaakt van een benchmarkstudie, een vergelijkende studie rond het openbaar vervoer in gelijkaardige regio's. 'Deze benchmark zal bepalend zijn om uit te maken of De Lijn toekomstgericht als interne operator kan blijven functioneren', stipt ze aan.

De impact van de staking voor het tram- en busverkeer in Vlaanderen is nog niet helemaal duidelijk, maar verwacht wordt dat de staking vooral in de steden voelbaar zal zijn.Een algemeen beeld geven van de hinder op het vervoersnet van De Lijn is momenteel nog niet mogelijk. 'Maar de onvrede bij het personeel wordt wel breed gedragen', zegt vakbondssecretaris Jo Van der Herten (ACV). 'Ik verwacht dus zeker hinder in de steden. In de landelijke gebieden, waar er meer lijnen zijn die worden verpacht, zal het wellicht minder gevoeld worden.' De openbaarvervoermaatschappij maakt een gelijkaardige inschatting. 'Als de staking goed opgevolgd wordt, dan zal de hinder wel het grootst zijn op de stadsnetten', zegt Astrid Hulhoven, woordvoerster van De Lijn. De openbaarvervoermaatschappij raadt de reizigers aan om op voorhand te bekijken of hun tram of bus wel komt. Dat kan door via de app van De Lijn of via de website https://verstoring.delijn.be te zoeken naar de halte waar je wil opstappen. 'Dat is de eenvoudigste manier om real time informatie te krijgen over de trams of bussen die aan hun halte stoppen', zegt Hulhoven. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) vraagt de private busexploitanten die instaan voor de versterkingsritten om deze ritten vrijdag uit te voeren, ook als de reguliere lijnbus niet komt opdagen. 'Zodoende zullen er op diverse plaatsen enkel touringcars rijden om reizigers toch de kans te geven zich te verplaatsen', zegt ze in een mededeling. Sinds 5 oktober worden deze private exploitanten ingezet tijdens de schoolspits. Het gaat momenteel om een 185 extra bussen. De 24 urenstaking bij De Lijn is een gevolg van de plannen van de Vlaamse regering om het 'vervoer op maat' - de belbuscentrale en het leerlingenvervoer - tegen 2022 door een private speler te laten regelen. De vakbonden vrezen dat vijftig personeelsleden die zich bezighouden met die planning daardoor de overstap moeten maken naar een privébedrijf, waar ze geen garanties krijgen op werkzekerheid. 'We hopen met deze staking toch een signaal te kunnen geven', zegt vakbondssecretaris Van Der Herten. 'We verwachten dat de werkgever op zoek gaat naar mogelijkheden om de betrokken personeelsleden te herscholen. Er zijn mogelijkheden genoeg om hen binnen De Lijn herop te vissen.' De directie van de openbaarvervoermaatschappij is echter niet opgezet met de 24 urenstaking. 'Staken is totaal onverantwoord in deze tijd waarin De Lijn zich moet meten met de privé', stelt directeur-generaal Roger Kesteloot in een mededeling. 'De vakbonden zetten hiermee de toekomst van De Lijn als geheel op het spel.' Minister Peeters betreurt de actie. Ze wijst erop dat de werking van De Lijn momenteel voorwerp uitmaakt van een benchmarkstudie, een vergelijkende studie rond het openbaar vervoer in gelijkaardige regio's. 'Deze benchmark zal bepalend zijn om uit te maken of De Lijn toekomstgericht als interne operator kan blijven functioneren', stipt ze aan.