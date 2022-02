Bij het federale overheidspersoneel lobbyen de vakbonden ACV en VSOA komende week onder meer bij de kabinetten van de eerste minister en vicepremiers voor betere loonvoorwaarden. Dat doen ze in de aanloop naar de begrotingscontrole. Ze hopen dat de regering daarbij geld vrijmaakt om aan hun eisen tegemoet te komen.

ACV en VSOA hadden op 22 december al een stakingsaanzegging ingediend voor het federale overheidspersoneel, die voor onbepaalde duur inging vanaf 14 januari. De christelijke en liberale vakbonden zijn misnoegd dat de onderhandelingen met minister voor Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) over een koopkrachtverhoging bij ambtenaren in het slop zitten. Zelf eisen ze de 'herwaardering van de weddeschalen' voor het eerst in bijna twintig jaar, een volwaardige dertiende maand en de invoering van maaltijdcheques.

Voorlopig kwam het nog niet echt tot acties. Eind januari vond nog een overleg plaats met De Sutter. Daarbij engageerde de minister zich volgens de vakbonden om hun verzuchtingen op tafel te leggen bij de komende begrotingscontrole.

Verscheidene acties gepland

In de loop van volgende week hebben ACV en VSOA verscheidene acties gepland om druk te zetten in de aanloop naar de begrotingscontrole. Ze gaan onder meer langs bij de kabinetten van de eerste minister en de vicepremiers, en bij verscheidene partijbesturen. Maandagochtend beginnen ze bij het kabinet van premier Alexander De Croo (Open Vld), waar ze met een beperkte delegatie van een tiental mensen zullen langsgaan.

Of De Croo of zijn kabinet hen ook zullen ontvangen, is nog niet duidelijk. Volgens Johan Lippens van ACV zouden de vicepremiers De Sutter, Vincent Van Peteghem (CD&V) en Georges Gilkinet (Ecolo) alvast hebben laten weten dat ze de vakbonden kort willen ontvangen.

Nog geen personeelsacties

Personeelsacties staan voorlopig nog niet op de agenda, al kunnen die snel georganiseerd worden als de begrotingscontrole niets zou opleveren voor de federale ambtenaren. 'De stakingsaanzegging loopt nog, die is nog niet ingetrokken', benadrukt Lippens.

De socialistische vakbond ACOD, die ook pleit voor betere loonvoorwaarden, schaarde zich in december niet achter de stakingsaanzegging van zijn christelijke en liberale tegenhangers. Algemeen secretaris Gino Hoppe zei toen dat hij eerst de begrotingscontrole wou afwachten.

