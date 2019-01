Vakbonden eisen meer koopkracht van minister Kris Peeters met 67.000 handtekeningen

De vakbondsafgevaardigden werden door een kabinetsmedewerker van Peeters ontvangen en kregen er de tijd om hun petitie te overhandigen en hun bezorgdheden te uiten. De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd naar 67 jaar, de verhoging van de instapleeftijd voor een landingsbaan van 55 naar 60 jaar en de veranderingen in het recht op SWT (Stelsel van Werkloosheid met bedrijfstoeslag), meer bepaald voor mensen met een zwaar beroep en een lange loopbaan, vinden de vakbonden respectloos en onmenselijk.

Nadat de maat vol was voor de werknemers werd een petitie opgestart en die werd al ondertekend door meer dan 67.000 personen. Die eerste lading handtekeningen werd afgegeven op het kabinet van minister Peeters, maar de petitie blijft ook daarna actief. 'Er is een grote eindeloopbaanproblematiek en een herziening dringt zich op', stellen de vakbonden. 'We zien dat er steeds meer zieken zijn op het einde van hun loopbaan en een verlenging ervan verergert dit alleen maar. Uiteindelijk worden deze mensen uitgesloten', aldus de vakbonden.