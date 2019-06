Als de directie van afhandelaar Swissport op Brussels Airport maandag geen concreet plan voor de onderbemanning bij de bagageafhandelaar voorlegt, dreigen de vakbonden het hart van de luchthaven te treffen. 'Vanaf maandagavond leggen we dan mogelijk het werk neer in het APOC, het Airport Operations Center', zegt Fouad Bougrine van ACLVB.

In het APOC werken bedienden rond de veiligheid en het beeldmateriaal op de luchthaven in Zaventem. Vanuit het Airport Operations Center wordt erover gewaakt dat de juiste mensen op de juiste plaatsen worden ingezet. 'Het is het hart van de luchthaven', stelt Fouad Bougrine van de liberale vakbond ACLVB.

'Als de bedienden daar uit solidariteit met Swissport het werk neerleggen, moeten de arbeiders wel volgen.' Volgens Bougrine is het door tussenkomst van de vakbonden dat vrijdag een staking vermeden werd.

'De werknemers van Swissport drongen aan op acties. Vanaf januari werd aangedrongen om de werkplanning tegen de start van de zomer klaar te hebben. Wij hebben de directie gered. Nu is het aan hen om maandag met een concreet voorstel te komen.'

Als maandag om 15 uur geen plan op tafel gelegd wordt, vragen de bonden een verzoening bij hoogdringendheid. Die meeting moet maandag of uiterlijk dinsdagmorgen plaatsvinden. 'Maar als de werknemers maandagnamiddag kwaad worden, bestaat het risico dat de avondploeg van 22 uur niet aan de slag gaat.'