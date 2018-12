Vakbonden dreigen met acties na 'onverteerbaar' voorstel van Homans over ambtenarenstatuut

De minister onderhandelt al een tijd met de overheidsbonden over het statuut van de Vlaamse ambtenaar en de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden van statutairen en contractuelen. Dat leidde al tot vakbondsacties in september bij onder meer de sluizen en in de havens, met heel wat hinder voor de scheepvaart tot gevolg.

Een 'zwaar struikelblok' is de evaluatieprocedure, zegt ACOD-vakbondsman Jan Van Wesemael. Nu kan iemand ontslagen worden na twee negatieve evaluaties binnen de drie jaar. 'Homans wilde dat eerst optrekken naar twee negatieve evaluaties tijdens de hele loopbaan. Nu heeft ze dat bijgesteld naar 20 jaar. Dat is voor ons nog steeds onverteerbaar', zegt Van Wesemael. De bonden gaan zich nu beraden over acties.

Donderdagnamiddag komen de drie vakbonden bijeen om hun standpunt te bepalen. Mogelijk volgt er ook nog een ultiem gesprek met de minister. Enkel als ze de termijn op 'een deftig getal' brengt, zijn acties voor ACOD nog te vermijden. 'Voor ons zou 5 à 6 jaar misschien nog kunnen. Dat is al een verdubbeling van de huidige termijn', aldus de vakbondsman.

De minister vindt dat de vakbonden geen 'constructieve houding' tonen door met acties te dreigen. Er is wel al overleg geplaagd, maar 'de officiële onderhandelingen starten pas op 17 december', zegt de woordvoerder van Homans.