Bij de Vlaamse openbaarvoermaatschappij De Lijn vindt op vrijdag 9 oktober een 24 urenstaking plaats. Dat heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront dinsdagavond meegedeeld.

De vakbonden hadden op 17 september al een stakingsaanzegging ingediend om te protesteren tegen de privatisering van activiteiten, zoals de belbuscentrale en het leerlingenvervoer, en het afstoten van personeel. De bonden willen garanties voor de werkzekerheid van het personeel.

Een overleg tussen de vakbonden en de directie heeft dinsdag geen resultaat opgeleverd. De vakbonden ACOD, ACV en ACLVB roepen het personeel daarom op om vrijdag massaal het werk neer te leggen.

'Er is na lang onderhandelen geen bereidheid gevonden bij de directie om onze medewerkers van leerlingenvervoer en belbuscentrale te integreren binnen De Lijn', zo staat in een pamflet dat dinsdagavond door de drie bonden werd verspreid. 'Acties zijn onvermijdelijk, de wil van de directie om met concrete oplossingen te komen ontbreekt.'

Over de impact van de staking op het tram- en busverkeer in Vlaanderen bestaat nog geen duidelijkheid. 'Maar de hinder zou wel eens groot kunnen zijn', zegt Rita Coeck van ACOD.

Directie: 'Nu staken totaal onverantwoord'

Ook De Lijn verwacht grote hinder op het bus- en tramverkeer vrijdag. De maatschappij zegt voorts in een reactie veel begrip te hebben voor de bezorgdheid en onzekerheid van de collega's, maar stelt tegelijk dat 'nu staken totaal onverantwoord is in deze tijd waarin De Lijn wordt gebenchmarkt'.

'De vakbonden zetten hiermee de toekomst van De Lijn als geheel op het spel. Terwijl ze zeggen te staken tegen wat zij beschouwen als een eerste stap naar privatisering, is het enige wat zij hiermee bereiken de algehele privatisering dichterbij brengen', verklaart Roger Kesteloot, directeur-generaal De Lijn.

