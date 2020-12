Nieuw overleg bij De Lijn over de werking van de technische dienst heeft voor de vakbonden niet het gewenste resultaat opgeleverd. Ze houden daarom vast aan een staking vanaf 21 december.

De directie reageert scherp: de vakbonden zijn van 'kwade wil' en vertonen 'destructief gedrag', zegt directeur-generaal Roger Kesteloot.

De vakbonden klagen over problemen bij de technische dienst van de Vlaamse vervoersmaatschappij. 'Een op de zeven wisselstukken om bussen te repareren, komt laattijdig aan op de werkvloer', zegt Stan Reusen van de socialistische bond ACOD TBM.

Daarnaast willen de bonden dat alle lonen bij de technische dienst worden opgetrokken. De directie zou enkel de lonen van moeilijk te vinden technici willen opwaarderen, zegt Reusen.

De staking lijkt na het mislukte overleg onafwendbaar. De actie zal voelbaar zijn over heel Vlaanderen en in alle geledingen van De Lijn, denkt Reusen. 'De solidariteit van de andere beroepscategorieën, zoals de chauffeurs, zal wel degelijk voelbaar zijn. Er is overal ongenoegen bij De Lijn. Het sociaal overleg is bijna tot stilstand gekomen.'

De bonden zeggen dat de acties starten 'vanaf' 21 december, maar geven geen einddatum. 'Dat zal afhangen van de reactie van directie en afspraken die we met hen kunnen maken', zegt Jo Van der Herten van de christelijke ACV Openbare Diensten.

Wij geven overleg alle kansen

De directie zegt in een schriftelijke reactie dat al heel wat actie werd ondernemen om te zorgen voor verbetering binnen de technische diensten. 'Dat had effect, zoals blijkt uit de cijfers. De aanwervingen van technici verlopen volgens plan, en er zijn amper geschrapte ritten door technische defecten.'

Wel erkent de top van De Lijn dat er nog werk aan de winkel is. 'Het overleg over diverse zaken, zoals het loon- en loopbaanmodel, is nog steeds bezig. Onder meer vandaag werd daar verder over gepraat. De directie heeft geantwoord op vragen van de vakorganisaties en heeft om bijkomende input gevraagd. In januari staat een vervolg op de agenda.'

'Wij geven overleg alle kansen, wij lopen niet van de onderhandelingstafel weg', zegt directeur-generaal Roger Kesteloot. 'Het zijn de vakbonden die in deze gewoon van kwade wil en destructief gedrag blijven getuigen. Nog geen week na de bevestiging van het intern operatorschap door de Vlaamse regering is dit gewoon een kaakslag, het bewust opzoeken van onnodig conflict, en totaal onverantwoord ten opzichte van onze klanten. Dit is spierballengerol voor intern vakbondsgebruik, niets meer of minder.'

